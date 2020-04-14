أي نوع من التدخين هو الأكثر خطرا عند الإصابة بفيروس كورونا؟

يحذر الخبراء المدخنين من أنه حتى النفخات العرضية تضر بالجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض المرتبطة بـ COVID-19.

إقرأ المزيد

ويقول المعهد الوطني لتعاطي المخدرات في إعلان حديث: "نظرا لأنه يهاجم الرئتين، فإن فيروس كورونا الذي يسبب COVID-19 قد يمثل تهديدا خطيرا بشكل خاص لأولئك الذين يدخنون التبغ أو الماريغوانا، أو الذين يتعاطون المخدرات".

ويمكن أن تؤدي هذه النصيحة إلى غضب أكثر من 43 مليون أمريكي يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر ممن أبلغوا عن تعاطيهم القنب، وفقا لمسح وطني أجري عام 2018 حول علاقة استهلاك المخدرات بالصحة.

وكشف تقرير نشر في الآونة الأخيرة أن تدخين الماريغوانا قد يكون في ارتفاع، حيث شهد تجار هذه الأعشاب غير القانونية في مدينة نيويورك ارتفاعا حادا في المبيعات بنسبة 50% خلال أزمة كورونا العالمية.

وقال عالم أمراض الرئة، الدكتور ألبرت ريزو، رئيس الأطباء في جمعية American Lung Association: "ما يحدث لمجاريك الهوائية عند تدخين الحشيش هو أنه يسبب درجة معينة من الالتهاب، تشبه إلى حد كبير التهاب الشعب الهوائية، والذي يشبه إلى حد كبير نوع الالتهاب الذي يمكن أن يسببه تدخين السجائر".

إقرأ المزيد

وأضاف ريزو: "الآن لديك بعض التهاب مجرى الهواء وتصاب بالعدوى فوقها، لذا، فإن فرصتك في الحصول على المزيد من المضاعفات موجودة".

ويشير إلى أن الإصابة بالفيروس "قد تضيف فقط الوقود إلى اللهب .. أنت بالفعل تجعل جسمك يقاوم الجزيئات الأجنبية قبل أن يضطر حتى لمحاربة العدوى".

ويضيف الدكتور ميتشل غلاس، أخصائي أمراض الرئة والمتحدث باسم جمعية American Lung Association، أن الحشيش، الذي غالبا ما يسبب السعال الجاف، يمكن أن يعقد عملية تشخيص COVID-19.

ويمكن أن يسبب تدخين الحشيش اليومي أو "المزمن" ما "يشبه إلى حد كبير التهاب الشعب الهوائية المزمن، وهو بالطبع أحد المصطلحات التي نستخدمها لمرض الانسداد الرئوي المزمن".

وأولئك الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن أو أي أمراض تنفسية أخرى، بما في ذلك أمراض الرئة أو الربو، معرضون بشدة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة بسبب فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى الحاجة إلى التنفس الصناعي.

وبينما يبدو تدخين الماريغوانا غير ضار مقارنة بالسجائر، إلا أن غلاس يشير إلى بعض الخصائص الفريدة لهذه لأعشاب التي تختلف عن التبغ.

إقرأ المزيد

ويقول غلاس: "تحترق الماريغوانا عند درجة حرارة أقل بكثير من درجة حرارة السجائر المصنعة تجاريا". ويشرح قائلا: "بسبب ذلك، يستنشق الشخص كمية معينة من المواد النباتية غير المحترقة"، والتي يمكن أن تهيج الرئتين بطريقة مشابهة لمسببات الحساسية الشائعة، مثل الرجيد وحبوب البتولا وبقوليات البلوط.

وبالتالي، "يوجد هؤلاء المرضى الذين سيكونون أكثر عرضة للإصابة بتشنج قصبي أو سعال لأن لديهم مجرى هواء أكثر حساسية."

وإذا كنت تدخن القنب لتخفيف التوتر أثناء جائحة فيروس كورونا، فإنه قد حان الوقت لإعادة التفكير بالأمر، حيث يمكن أن يؤدي تدخين الماريغوانا، حتى غير المنتظم، إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من Covid-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

المصدر: نيويورك بوست