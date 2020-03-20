علماء يحذرون من علاقة خطرة بين السجائر الإلكترونية والتقاط عدوى كورونا

غالبا ما يُنصح بالسجائر الإلكترونية كبديل صحي للتدخين، ولكن علماء يحذرون من أنها قد تجعل مدخنيها أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وفي حين أنه لا يوجد أي دراسات محددة تبحث في هذا الرابط، ثبت سابقا أن السجائر الإلكترونية تثبط وظيفة المناعة في الرئتين وتسبب الالتهاب.

وفي حديثه مع مجلة Scientific American، قال الدكتور ميلودي بيرزادا، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى جامعة NYU Winthrop: "كل هذه الأمور تجعلني أعتقد أننا سنواجه حالات أكثر خطورة، خاصة لدى الأفراد الذين يدخنون منذ وقت طويل، ومن المنطقي بالتأكيد التفكير في أنه بمجرد أن يكون لديك تاريخ من التدخين، فإن مجاري التنفس بأكملها وآلية الدفاع في رئتيك، تتغير".

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وتصطف الرئتين مع هياكل تشبه الشعر تسمى الأهداب، وهي المسؤولة عن إخراج السموم والمخاط من الشعب الهوائية وتنظيف الرئتين عند السعال. وفي هذه الأثناء، إذا أصبت بفيروس كورونا، فعادة ما يكون هناك تدفق لخلايا الدم البيضاء، متبوعا باللمفاويات، ما يساعد على حماية الرئتين من العدوى.

وأوضح الدكتور راي بيكلز، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة نورث كارولينا: "هناك سلسلة من الأحداث المنسقة للغاية تحدث عندما تصاب بفيروس معين. ربما تكون هذه هي الأحداث التي تحدث في الغالبية العظمى منا كأفراد، سواء كنا مصابين بالإنفلونزا أو مصابين بـ SARS-CoV-2. أعتقد أنه بمجرد البدء في إعاثة الفوضى بهذا التسلسل من الأحداث، بأي طريقة أو اتجاه، فهذا هو الوقت الذي يمكن أن تسوء فيه الأمور".

واستنادا إلى هذه المعرفة، يحث الخبراء الأشخاص الذين يدخنون على التخلي عن هذه العادة وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال ستانتون غلانتس، مدير مركز أبحاث وتعليم مكافحة التبغ بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "أعتقد أن الشيء المعقول الذي يجب القيام به هو التوقف عن التدخين والتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية - وتجنب التعرض السلبي. ليس لدينا كل التفاصيل الصغيرة حول هذا الأمر. ولكن استنادا إلى ما نعرفه بشكل عام عن التدخين والسجائر الإلكترونية - ولا سيما عن التدخين وCOVID-19 لدى المرضى بالفعل من دراسة واحدة في الصين - فمن المنطقي أنك ستقلل من خطرها عليك إذا توقفت عن هذه العادة".

المصدر: ميرور