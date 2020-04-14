"أول شخص في العالم" تتلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا تصف بفخر تجربتها "الخطرة"!

كشفت امرأة من سياتل الأمريكية، كانت أول شخص سليم يتلقى لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا، أن الاشتراك في الاختبار يحمل "الكثير من المخاطر"، وفقا للتقارير.

ووصفت جينيفر هالر، مديرة العمليات في شركة ناشئة للتكنولوجيا، لصحيفة "تلغراف" (Telegraph) قرارها بالرد على نداء عبر "فيسبوك"، بحثا عن متطوعين للمشاركة في التجربة التاريخية. وقارنت هالر، عمرها 44 عاما وهي أم لطفلين، الحقنة المأخوذة بـ "لقاح الإنفلونزا العادي".

"This just gave me something that I could hold on to that could be helpful."



Jennifer Haller, 44, is the first person in the world to trial a coronavirus vaccine 💉 https://t.co/50XdT49cUG — The Telegraph (@Telegraph) April 13, 2020

وأبلغت منفذ الأخبار البريطاني (تلغراف) أثناء عزلها الذاتي: "حتى في ذلك الوقت كنا جميعا نشعر بالعجز. لم يكن بوسعي فعل شيء لوقف هذا الوباء العالمي. ثم رأيت هذه الفرصة تأتي وفكرت: "حسنا، ربما هناك شيء يمكنني القيام به للمساهمة"".

وأوضحت هالر أن التجربة منحتها فرصة أن تكون استباقية وسط تفشي الوباء الشهر الماضي. وقالت: "لقد أعطتني شعورا بالسيطرة. كلنا خارج نطاق السيطرة. هذا أعطاني شيئا يمكنني التمسك به يمكن أن يكون مفيدا".

Here's the 1st of 4 volunteers who today received an investigational vaccine for COVID-19 as part of a @kpwashington phase 1 clinical trial. Learn more at https://t.co/gSJtLyOG2K & https://t.co/vJMCzBoJXJ. Thanks @NIH for making it possible. Credit: Ted S. Warren/ AP Photos https://t.co/IUzAl8Gt4wpic.twitter.com/eTTRpnUxRL — KP WA Research (@KPWaResearch) March 16, 2020

وعلى الرغم من حرص هالر، أعرب زوجها وأقاربها وأصدقاؤها عن مخاوف شديدة، لأنها خضعت لمجموعة من الاختبارات الطبية للموافقة على خضوعها للتجربة.

وسمحت هي وزوجها لابنهما الصغير بالمشاركة في بعض الدراسات الطبية - ولكن هذه كانت مسألة مختلفة تماما لأسباب عديدة، ليس أقلها أنه تم إبلاغ المشاركين أنهم يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 بعد ذلك.

وحاولت هالر تبديد مخاوف أحبائها من خلال الإشارة إلى أنها لن تتلقى أي جزء من الفيروس الجديد نفسه في اللقاح، المسمى mRNA-1273، والذي أظهر وعدا بعد اختباره على الحيوانات.

ولكن هذه كانت المرة الأولى التي يُعطى فيها اللقاح التجريبي للإنسان، لذا ظهر الكثير من الأسئلة.

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وفي التجربة، التي يديرها معهد "كايزر" الدائم للأبحاث الصحية في سياتل (Kaiser)، سيحصل المشاركون على جرعتين من اللقاح التجريبي بفارق 28 يوما، ثم يخضعون لعام من المراقبة.

وقالت هالر: "كان هناك الكثير من المخاطر التي تنطوي عليها. ولكنني شخص إيجابي حقيقي، وفوائد التجربة تفوق بكثير أي مخاطر في ذهني".

وفي 16 مارس، اكتشفت أنها ستكون أول شخص يتلقى اللقاح التجريبي، عندما ظهرت وشاهدت وكالة Associated Press، التي تمت دعوتها للإطلاق.

وتبين أن هالر لم تكن منزعجة عندما قام رجل يرتدي قناعا وقفازات زرقاء بحقن الجرعة في كتفها الأيسر.

وكشفت جينفر لوكالة الأنباء: "في اليوم الأول كانت لدي درجة حرارة مرتفعة قليلا. وفي اليوم الثاني كانت ذراعي تؤلمني للغاية. ولكن هذا كل شيء - كان كل شيء على ما يرام بعد ذلك. كان الأمر سهلا مثل جرعة الإنفلونزا العادية".

وستتلقى هالر - التي انضم إليها 44 بالغا آخرون للدراسة - جرعتها الثانية الأسبوع المقبل ولن تنتهي مراقبتها حتى ربيع عام 2021.

وقالت إنها واثقة من أن لقاحا ناجحا للمرض المميت سيظهر- سواء من تجربتها أو من غيرها في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "عندما نصل إلى اللقاح، مهما كان الأمر في نهاية المطاف، سأكون فخورة بكوني جزءا من العملية".

المصدر: نيويورك بوست