بالفيديو.. هل ينقل متوفي كورونا العدوى؟ وكيف يجب تغسيل الجثمان؟

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن مريض فيروس كورونا بعد أن يتوفى لا تنقل جثته المرض.

وأضافت مها طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي ام سي المصرية:" كما انه عند تغسيل الجثمان هناك طرق وإجراءات يتم استخدامها ولا يحدث فيها انتقال عدوى.. خلال الفترة الأخيرة تم تبليغنا على مستوى شرق المتوسط ان هناك إصابات كثيرة في الطواقم الطبية سواء دكاترة او عاملين وهذا يدعو إلى القلق" .



وأوضحت مها طلعت، أنه إذا لم يتم تنفيذ إجراءات منع ومكافحة العدوى من خلال البرامج المتواجدة في المنشآت الصحية سيتعرضون الى الخطر.



وتابعت مها طلعت، أن تعامل وزارة الصحة المصرية والحكومة المصرية في التصدى لفيروس كورونا يأتي باجراءات قوية ومنها حظر التجول واجراء التحاليل للمشتبه بهم وغيرها.



واستكملت طلعت، أن الحالات في مصر تصل إلي 80 حالة او 100 حالة وهذا يدل على أن المنحى الوبائي في مصر يزداد وهذا يحدث في العديد من دول شرق المتوسط كما ان منظمة الصحة تشارك في تجارب عديدة لإيجاد مصل لمواجهة فيروس كورونا.