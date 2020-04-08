الخبراء الأمريكيون يكشفون مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

كشف الخبراء في المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي والبحوث العلمية "مايو" تأثير إصابة الإنسان بفيروس كورونا على قلبه.

وأعلن الخبراء أن مواصفات قلب الإنسان قد تتغير بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 فقالوا إن تلك التغيرات تحدث أحيانا نتيجة التهاب ما، ونتيجة نشوء جيب لفيروس "كوفيد – 19" داخل عضلة القلب أحيانا أخرى.

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وقد سجل الأطباء نوعين من أمراض القلب المتعلقة بفيروس كورونا، حيث يرتبط المرض الأول بسكتة قلبية عندما تبدأ عضلة القلب في ضخ الدم بشكل سيئ. أما المرض الثاني فله علاقة باضطرابات قلبية تسببها ظواهر جانبية ناتجة عن تعاطي الأدوية اللازمة لعلاج الفيروس.

ولم يتمكن الأطباء إلى حد الآن من الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الأدوية المستخدمة للحفاظ على ضغط الدم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية أم لا.

ونصح أحد أصحاب الدراسة في هذا المجال، ليسلي كوبر، المسنين بمواصلة تعاطي مثل هذه الأدوية بشرط ألا يمانع ذلك الطبيب.

وجاء في الدراسة التي أجراها الأطباء الأمريكيون أن من غير المعلوم كيف سيؤثر فيروس كورونا على قلب الإنسان في المستقبل، إذ أن" كوفيد – 19" هو مرض جديد لم يسبق له مثيل.

المصدر: لينتا. رو