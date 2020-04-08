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مرسيدس تزود المستشفيات بآلاف أجهزة التنفس لإنقاذ مرضى COVID-19

الصحة

مرسيدس تزود المستشفيات بآلاف أجهزة التنفس لإنقاذ مرضى COVID-19
mercedesamgf1.com
أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)
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تنطلق شركة مرسيدس في توصيل مساعدات التنفس إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية هذا الأسبوع بعد إثبات الجهاز نجاعته في مساعدة مرضى COVID-19.

وطلبت الحكومة البريطانية 10 آلاف من هذه الأجهزة التي يتم إنتاجها بواسطة 40 آلة، بمعدل 1000 جهاز يوميا.

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وتأتي هذه الطلبات بعد أن أثبت الجهاز الجديد نجاعته في الحد من وصول مرضى COVID-19 الذين يعانون من صعوبات في التنفس، ومن لم تعد أقنعة الأكسجين كافية لهم، إلى وحدات العناية المركزة.

وجمعت سبعة فرق من مهندسي "فورمولا 1"، خبرتها التكنولوجية الخاصة للمساعدة في تصنيع الأجهزة الطبية لعلاج مرضى COVID-19.

وقامت مرسيدس على وجه الخصوص بتحويل مركز تكنولوجيا Powertrains عالي الأداء لبدء إنتاج أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP).

وتم تطوير مساعدات التنفس من قبل المهندسين في فريق مرسيدس إلى جانب كلية لندن الجامعية والأطباء في مستشفى UCL.

تمكنوا معا من تطوير جهاز يمكن تصنيعه بسرعة، حيث يتم تصنيع 1000 جهاز يوميا، بعد أن حوّل فريق "فورمولا 1" المنشأة بالكامل، في بريكسورث، لتناسب احتياجات بناء أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر.

وهناك خطط أيضا لجعل التصميمات متاحة بسهولة للشركات المصنعة الأخرى لتنزيلها من أجل المساعدة على إنتاج كميات أكبر.

مع وجود نتائج إيجابية لآلاف المرضى من فيروس كورونا كل يوم، من المأمول أن يساعد هذا الجهاز على الاستجابة العالمية حتى تكون أنظمة الرعاية الصحية متاحة حول العالم.

وقال آندي كويل، رئيس قسم المحركات عالية الأداء لدى مرسيدس: "منذ الإعلان عن المشروع، تلقينا عددا لا يصدق من الاستفسارات حول الجهاز من جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن إتاحة مواصفات التصميم والتصنيع على أساس "المصدر المفتوح" ستسمح للشركات في جميع أنحاء العالم بإنتاج هذه الأجهزة بسرعة وعلى نطاق واسع لدعم الاستجابة العالمية لـ Covid-19.

 المصدر: إكسبرس

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