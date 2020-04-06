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الروس يختبرون الكشف عن كورونا دون أن يخرجوا من منازلهم

الصحة

الروس يختبرون الكشف عن كورونا دون أن يخرجوا من منازلهم
Sputnik Varvara Gertie
صورة أرشيفية
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سيكون بإمكان المواطنين الروس أن يحققوا اختبار الكشف عن "كوفيد – 19" دون أن يغادروا منازلهم بدءا من الاثنين 6 أبريل الجاري.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لإدارة "روس بوتريب نادزور" الروسية (الرقابة على الاستهلاك) فقال إن كل مواطن يمكن أن يحقق اختبار الكشف عن فيروس كورونا حتى في حال عدم إصابته بالمرض.

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وأشار إلى أن مركز التحليل الجزيئي التابع للإدارة يستخدم أجهزة الاختبار الحساسة جدا التي تسمح بكشف العدوى في مراحل مبكرة حتى لدى من لم تظهر  أعراضه بعد.

وأوضح أن عملية الاختبار ستجري في المنزل بطريقة غير تلامسية عمليا. وسيقوم موظف في المركز بإحضار المواد اللازمة للتشخيص إلى منزل الشخص الذي طلب الاختبار حيث سيحقق الاختبار بنفسه وسيضع المواد الأحيائية في حاوية خاصة سينقلها الموظف إلى المختبر، ثم سيتلقى الشخص الذي طلب اختبار نتائجه بالبريد الإلكتروني.

ستكون تلك الخدمة متاحة حاليا لأهالي موسكو  وضواحيها فقط، ثم ستطبق تلك التجربة في كل الأقاليم الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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