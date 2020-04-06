فيروس كورونا.. اخلع ملابسك فورا بعد التسوق أو زيارة مؤسسة صحية

أكد المختص في سلامة المرضى سلطان المطيري، ضرورة خلع الملابس عند الوصول إلى البيت بعد العودة مباشرة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال المطيري في حديث لجريدة "سبق" أنه من الضروري وضع الملابس في كيس تمهيدا لغسلها.

وأكد على أهمية خلع الأحذية عند الوصول إلى المنزل بعد التسوق أو زيارة المنشآت الصحية.

وأضاف المطيري أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح لثلاثة أيام وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة؛ وبالتالي فإن الملابس قد تتعرض للاحتكاك والتلوث بهذا الفيروس.

المصدر: سبق