رصاصة سحرية لـCovid-19؟ علاج محتمل عمره أكثر من قرن ولكن مع بعض "الصدمات"

بينما يبحث العالم عن الدواء الشافي لـ Covid-19، وُصفت البلازما المأخوذة من أولئك المتعافين من الفيروس كعلاج محتمل للمرضى، ولكن ما تزال هناك تحديات كبيرة، وفقا للعلماء.

ومرت أشهر منذ أن بدأ فيروس كورونا الجديد في التفشي في جميع أنحاء الصين، حيث امتد إلى بلدان أخرى وأصاب أكثر من مليون شخص حول العالم، ولكن لا يوجد حتى الآن لقاح أو دواء تم اختباره سريريا. ومع ذلك، هناك علاج محتمل كان موجودا منذ أكثر من قرن، حيث يقترح بعض العلماء أنه يمكن أن يغير قواعد اللعبة - بشرط إزالة بعض العيوب.

- ما هو علاج البلازما هذا؟

يدور هذا النهج بشكل أساسي حول حصاد بلازما النقاهة، المكون السائل المصفر في دم الإنسان، من شخص تعافى من عدوى فيروسية، ونقلها إلى مريض مصاب حديثا.

وتعد البلازما ضرورية هنا لأنها غنية بالأجسام المضادة - البروتينات التي ترتبط بأجزاء من الفيروس وتحيّدها. وبشكل لافت، يتم إنتاج الأجسام المضادة ضد أنواع معينة من الفيروسات، وتصبح فعليا "مصلا مضادا للفيروسات"، وفقا لما قاله أليكسي كوبرياشوف، رئيس قسم نقل الدم في مركز "باكوليف" لجراحة القلب والأوعية الدموية، في حديثه مع RT.

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وعلاوة على ذلك، فإن البلازما أكثر فائدة من الدم نفسه، "لأنه لا ينبغي الاهتمام بفصيلة الدم"، كما شرح سيرغي نيتيسوف، عالم الفيروسات الرائد وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم.

ويمكن القول إن الفكرة الكامنة وراء العلاج واضحة للغاية، حيث يمكن أن تساعد مشاركة الأجسام المضادة المأخوذة من المرضى، الذين يمتلكون جهاز مناعة قويا، الناس الأضعف على التعافي.

وحسب مفهوم عالم الفيزياء الألماني، إميل فون بيرينغ، المستلم الأول لجائزة نوبل في الطب، كانت الطريقة موجودة بالفعل منذ أكثر من قرن. ومؤخرا، في منتصف شهر مارس، دافع أرتورو كاساديفال من كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، وليز آن بيروفسكي من كلية ألبرت أينشتاين، عن العلاج، مدعين أن ضخ الأجسام المضادة يمكن أن يحمي الأشخاص من الفيروس لعدة أسابيع.

- هل هي فعالة أم آمنة على الأقل؟

كما اعتاد العاملون في مجال الصحة القول في قسم Hippocratic Oath، فإن عدم الإضرار هو مفتاح الطب. هل يمكننا التأكد من أن علاج مرضى Covid-19 بالبلازما المعبأة بالأجسام المضادة لن يضر؟.

قال البروفيسور جيف بيلي من جامعة براون ومقرها الولايات المتحدة لـ RT: "نقوم بنقل مئات الآلاف [أو] ملايين وحدات الدم في المستشفيات، والنتائج الشديدة منخفضة حقا". وأوضح أن المنطق الكامن وراء استخدام البلازما ضد Covid-19 "قوي للغاية"، لأن "الشخص الذي تعافى لديه أجسام مضادة جيدة ستحظر الفيروس وتحييده". ومع ذلك، فإن إحدى القضايا الكبرى هي أنه "مرض جديد".

والقلق الآخر الذي قد ينشأ، هو أن كل 200 أو 400 ملليلتر من البلازما المنقولة، يوسع مجرى دم المريض. ولن يمثل هذا مشكلة إذا كانت الكليتان تعملان بشكل جيد، ولكن إذا لم تعملا على النحو المنشود، فقد يزيد الحجم من السوائل في الرئتين، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة.

ولكن هل سيعمل العلاج لدى الجميع، نظرا لعدم وجود إحصائيات مقنعة توضح ما إذا كان نقل البلازما فعالا ضد Covid-19؟.

قال عالم الفيروسات الروسي نيتيسوف: "عليك أن تجربها، فقط التجارب يمكن أن تخبرنا بنعم أو لا". وعلى أي حال، فإن تجربة العلاج التجريبي أفضل من "الموت على الفور بدون أي دواء".

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ووافق بيلي على أن الأطباء الموجودين في الخط الأمامي، بحاجة ماسة إلى تجارب لدراسة فوائد علاج البلازما أثناء تطوير عقاقير جديدة.

ومع ذلك، فإن الجزء الأصعب هنا هو العثور على المتبرعين وفحصهم، وعددهم صغير بشكل مروع، مقارنة بأكثر من مليون حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم. وأيضا، يجب أن تكون البلازما المخصصة لمرضى Covid-19 خالية من الأمراض الأخرى، مثل التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

وكشف نيتيسوف مستشهدا بمثال الصين - الرائدة في العلاج بالبلازما - حيث يعاني واحد من كل 10 من المتبرعين المحتملين من التهاب الكبد: "في الواقع، يتم رفض ما يصل إلى 50% من دم المتبرعين في معظم البلدان".

ووافق كوبرياشوف من مركز باكوليف على أن "عدد المرضى ما يزال أكبر من عدد الذين تم شفاؤهم. وما دام الوضع مستمرا، فليس لدينا أحد لنأخذ البلازما منه".

ويعد إيجاد الجرعة المناسبة من البلازما أمرا بالغ الأهمية في ظل هذه الظروف، لأن الأطباء يجب أن يعرفوا ما هو تركيز الأجسام المضادة الكافية للمساعدة في التعامل مع الفيروس. وقال بيلي إن الشركات المصنعة عادة ما تعالج البلازما على المدى الطويل، ما يزيد من كمية الأجسام المضادة ويسمح للأطباء باستخدام جرعات أصغر.

ويوجد لدى السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم آمال كبيرة في علاج البلازما، ونشر التجارب بسرعة والسماح باستخدامها برفق - ما يسمح بتوصيف العلاجات غير المعتمدة إذا لم يكن لدى المريض المحتضر خيارات أخرى، وإذا كانت الفوائد المحتملة تفوق المخاطر.

وفي الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 312000 حالة، قامت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بقيادة "جهد وطني جديد" لتسهيل استخدام العلاج بالبلازما. وتقول الوكالة: "هناك بعض البيانات المحدودة التي تشير إلى أن بلازما النقاهة والغلوبيولين المناعي قد تكون مفيدة في مرض Covid-19".

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وستكون Mayo Clinic بمثابة المؤسسة الرائدة للبرنامج، بينما سيقوم الصليب الأحمر الأمريكي بجمع البلازما وتوزيعها على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وفي المملكة المتحدة، فإن مرضى فيروس كورونا على وشك تلقي العلاج التجريبي، حيث دعا الخبراء NHS إلى تخزين البلازما الغنية بالأجسام المضادة بشكل عاجل لتلبية هذه الاحتياجات. ومن المقرر أن تبدأ فرنسا أيضا تجارب العلاج الواعد يوم الثلاثاء المقبل.

كما أن روسيا تلاحق هذا الاتجاه. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن معهد Sklifosovsky لرعاية الطوارئ المشهور في البلاد، سيكون أول من يحاول ضخ البلازما في الأيام المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، طور معهد Vector - وهو مركز أبحاث رائد في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية - اختبارا لقياس الأجسام المضادة لدى أولئك الذين نجوا من Covid-19.

وستتبع إيران، التي كانت في الآونة الأخيرة نقطة ساخنة لإصابات فيروس كورونا، حذوها، وكذلك تركيا، حيث يصر رئيس Red Crescent على أنها يمكن أن تصبح "واحدة من أكثر التطبيقات فعالية في العالم" ضد العدوى.

وفي الوقت الحالي، يتم النظر في العديد من خيارات العلاج الأخرى من قبل مجتمع الرعاية الصحية الدولي، بدءا من الأدوية المضادة للملاريا إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.

المصدر: RT