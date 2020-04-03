حقائق وأساطير فيروس كورونا: إزالة الشك بالحقيقة حول كل ما تحتاج معرفته عن المرض الفتاك!

هناك الكثير من القصص حول فيروس كورونا، ويراقب الناس منذ أسابيع آخر الأخبار عن كثب ويتفحصون النصائح المتضاربة والمربكة حول كيفية الحفاظ على سلامتهم وعلاج الفيروس.

وبهذا الصدد، إليكم ما تعرفه السلطات الأكثر مصداقية: منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وما زالت تتعلمه عن الفيروس.

- كيف بدأ فيروس كورونا

ربما حصل عليه شخص نتيجة عدوى حيوان، ولكن مسؤولي الصحة ليسوا متأكدين.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تحديد الحالات البشرية الأولى لـ COVID-19 في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر 2019. وفي هذه المرحلة، لا يمكن تحديد كيفية إصابة البشر في الصين بدقة في البداية.

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وقالت المنظمة: "يُعتقد أن العدوى قفزت حاجز الأنواع وأصابت البشر في البداية .. قد يكون من حيوان محلي أو حيوان بري أو حيوان بري مستأنس، وحتى الآن، لم يُحدد".

- كم يدوم فيروس كورونا على الأسطح؟

يدوم بقاء فيروس كورونا في مكان ما، بين بضع ساعات وأيام متعددة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وتقول WHO: "ليس من المؤكد مدة بقاء الفيروس الذي يسبب COVID-19 على الأسطح، ولكن يبدو أنه يتصرف مثل فيروسات كورونا الأخرى. كما أن الدراسات تشير إلى أن فيروسات كورونا قد تستمر على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام".

وتنصح منظمة الصحة العالمية بتنظيف الأسطح وغسلها "بمطهر بسيط لقتل الفيروس و"حماية نفسك والآخرين".

- هل يمكن التقاط فيروس كورونا من الحزم والبضائع؟

من غير المحتمل أن تحمل الحزمة المرسلة إلى منزلك - بما في ذلك البقالة أو الإمدادات الأخرى - الفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. كما أن احتمالية إصابة شخص نتيجة الاحتكاك بالسلع التجارية منخفضة، وخطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب COVID-19 من عبوة تم نقلها وتعرضت لظروف ودرجات حرارة مختلفة، منخفض أيضا.

- هل تعمل أقنعة الوجه ضد فيروس كورونا؟

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ما تزال السلطات لا تعرف ما إذا كانت الأقنعة تساعد الشخص السليم، خارج محيط طبي، على تجنب الإصابة بالفيروس. ويحقق مركز السيطرة على الأمراض بالأمر.

وقال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "إن فكرة الحصول على أقنعة على نطاق المجتمع المحلي خارج إطار الرعاية الصحية، هي قيد المناقشة النشطة للغاية في فريق العمل. وتدرس مجموعة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الأمر بعناية فائقة".

ويوصي مسؤولو الصحة الآخرون بارتداء قناع واحد فقط إذا كنت مريضا بالفعل.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، بالقول: "ارتدِ القناع فقط إذا كنت مريضا بأعراض COVID-19 (خاصة السعال)، أو تقوم برعاية شخص قد يكون لديه أعراض المرض. وباستخدام أقنعة الوجه التي يمكن التخلص منها من الاستخدام الواحد".

- هل يمكن أن تصاب الكلاب بفيروس كورونا؟

نعم، ولكن لم يكن هناك العديد من الحالات المؤكدة. وتقول المنظمة: "على الرغم من وجود حالة إصابة واحدة لكلب مصاب في هونغ كونغ، حتى الآن، لا يوجد دليل على أن كلبا أو قطة أو أي حيوانا أليفا يمكن أن تنقل COVID-19" .

وتفيد مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بإصابة كلبين بالعدوى، وتوصي "بتجنب الاتصال بالحيوان الأليف بما في ذلك الملاعبة أو التحاضن أو التقبيل أو اللعق"، إذا كنت مريضا مع "ضرورة غسل يديك بعد التعامل" مع الحيوانات.

- هل يضر فيروس كورونا في الغالب بالمسنين والمرضى؟

نعم، يبدو أن هذه التركيبة السكانية هي الأكثر تعرضا لخطر الفيروس الفتاك.

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وأظهرت دراسة أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن زهاء 80% من وفيات فيروس كورونا كانت بين البالغين 65 عاما وأكثر. وقالت CDC إن الأشخاص الذين يعانون من "حالات طبية مزمنة حادة - مثل أمراض القلب وأمراض الرئة والسكري، على سبيل المثال - يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض COVID-19 الخطير".

ومع ذلك، يعاني الكثير من الشباب من مرض خطير. كما أفادت CDC أن زهاء 20٪ من المرضى في المستشفيات تتراوح أعمارهم بين 20 و44.

- ما هي أعراض فيروس كورونا؟

يبدأ عادة بسعال أو حمى. وتقول منظمة الصحة العالمية إن "أكثر أعراض COVID-19 شيوعا هي الحمى والتعب والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من آلام واحتقان بالأنف، وسيلان في الأنف، والتهاب في الحلق أو إسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا. ويصاب بعض الأشخاص بالعدوى ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض ولا يشعرون بتوعك".

- هل يوجد علاج لفيروس كورونا؟

يقوم الأطباء باختبار العديد من العقاقير المختلفة، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات والعقاقير المضادة للملاريا - ولكن لم يثبت علميا نجاح أي منها.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، "لا يوجد دليل على أن العقاقير الحالية يمكن أن تقي أو تشفي من المرض".

- إلى أي مدى يمكن أن ينتقل فيروس كورونا في الهواء؟

يوافق معظم المسؤولين على أنه يمكنه الانتقال مسافة تتراوح من 3 إلى 6 أقدام.

وتقول منظمة الصحة: "يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر من خلال قطرات صغيرة متطايرة من الأنف أو الفم تنتشر عند سعال أو زفير مريض COVID-19. وتهبط هذه القطرات على أشياء وأسطح حول الشخص. ويمكن للناس التقاط COVID-19 إذا استنشقوا قطرات من شخص مصاب بالمرض، يسعل أو يخرج قطرات. وهذا هو السبب في أنه من المهم الابتعاد أكثر من 3 أقدام عن الشخص المريض".

- ما هو معدل الوفيات الحقيقي؟

ما يزال مسؤولو الصحة يبحثون عن إجابات لأن بعض المصابين لا تظهر عليهم أعراض، ولم يتم اختبار البعض الآخر قبل أن يموتوا. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض تقريرا يشير إلى أنه من بين 170 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها عالميا بين 12 فبراير و16 مارس، أدى ما يقرب من 7 آلاف حالة - زهاء 4.1%- إلى الوفاة.

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وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين 213 ألف و144 مصابا في الولايات المتحدة، مات 4513 شخصا، أو نحو 2%.

- هل يوجد لقاح ضد كورونا؟

الجواب المختصر هو لا - لا يوجد لقاح وقائي لـ Covid-19 في الوقت الحالي. ولكن العلماء في جميع أنحاء العالم يتسابقون للعثور على لقاح لوقف انتشار المرض وعلاج المرضى.

- كيف يتم علاج المصابين بفيروس كورونا؟

يجري عزل المرضى في المستشفى وعلاجهم من أعراضهم، لمحاولة مساعدة أجسادهم على محاربة الفيروس ومنع انتشاره.

وفي الحالات التي يظهر فيها الالتهاب الرئوي، نحو 25%، يتم إعطاء المرضى الأكسجين وأحيانا جهاز التنفس الصناعي. وفي حالة الالتهاب الرئوي الحاد، يعمل الأطباء على تخفيف الضغط على الأعضاء الأخرى.

وفي الحالات الأقل حدة، يُعطى المرضى الأيبوبروفين لتخفيف الآلام، بينما يحارب الجسم العدوى. ويُقال إن هذه العلاجات فعالة في معظم الأحيان.

المصدر: نيويورك بوست + ذي صن