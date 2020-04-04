 
مباشر
عاجل
سوريا: شفاء حالتين من المصابين بكورونا

طبيب روسي يوضح شروط ارتداء الكمامة

الصحة

طبيب روسي يوضح شروط ارتداء الكمامة
Sputnik Alexei Sukhorukov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nl7c

أكد بروفيسور روسي أنه يتبغي ارتداء كمامة الوجه في أماكن يوجد فيها احتمال مخالطة المصابين بفيروس كورونا،  ولا معنى لارتدائها في الشارع.

وأوضح سيرغي ياكوفليف، البروفيسور في جامعة سيتشينوف للطب في موسكو، أن الكمامة في الشارع تمتلئ بالغبار فقط، بينما الفيروسات "لا تطير في الهواء".

إقرأ المزيد
كيف تستخدم الكمامات الطبية؟
كيف تستخدم الكمامات الطبية؟

في المقابل، ينبغي ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية وميترو الأنفاق والمؤسسات الطبية، وإن كانت الكمامة لا تحمي من الفيروسات مئة في المئة، لأن الفيروسات أصغر من مسام الكمامة.

وأشار الطبيب إلى أن فترة فاعلية الكمامة لا تتجاوز ساعتين أو ثلاث ساعات، ولا بد من خلعها بطريقة صحيحة، ثم وضعها في كيس وإغلاقه وإلقائه في القمامة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا