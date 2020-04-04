طبيب روسي يوضح شروط ارتداء الكمامة

أكد بروفيسور روسي أنه يتبغي ارتداء كمامة الوجه في أماكن يوجد فيها احتمال مخالطة المصابين بفيروس كورونا، ولا معنى لارتدائها في الشارع.

وأوضح سيرغي ياكوفليف، البروفيسور في جامعة سيتشينوف للطب في موسكو، أن الكمامة في الشارع تمتلئ بالغبار فقط، بينما الفيروسات "لا تطير في الهواء".

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في المقابل، ينبغي ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية وميترو الأنفاق والمؤسسات الطبية، وإن كانت الكمامة لا تحمي من الفيروسات مئة في المئة، لأن الفيروسات أصغر من مسام الكمامة.

وأشار الطبيب إلى أن فترة فاعلية الكمامة لا تتجاوز ساعتين أو ثلاث ساعات، ولا بد من خلعها بطريقة صحيحة، ثم وضعها في كيس وإغلاقه وإلقائه في القمامة.

المصدر: "نوفوستي"