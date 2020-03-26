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الكشف عن "خطر صحي" مرتبط بالتجمعات الجماهيرية

الصحة

الكشف عن
Photo by Wendy Wei from Pexels
صورة تعبيرية
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أكدت دراسة حديثة أن حضور التجمعات الجماهيرية الدولية لأكثر من 25 ألف فرد، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وتتبع الباحثون معدل القبول في 68 موقعا طبيا في 28 دولة، بين أغسطس 2015 وأبريل 2019، لمعرفة كيف أثرت الأحداث الخارجية على الصحة.

وتكشف النتائج أن نحو 80% من جميع المسافرين المرضى، الذين يطلبون المساعدة الطبية مؤخرا بعد عودتهم إلى الوطن من حدث خارجي، عانوا من مشاكل في التنفس.

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ووجد الباحثون في الدراسة أن الإنفلونزا والالتهاب الرئوي يمثلان 26% و20% من جميع التشخيصات على التوالي. وأصيب ما مجموعه 260 شخصا بالمرض، نتيجة المشاركة في تجمع حاشد في الخارج.

وكتب الباحثون في الدراسة: "تم الإبلاغ عن 303 تشخيصات مرضية بين 260 مسافرا مريضا ارتبط مرضهم بتجمع جماعي. وكانت أمراض الجهاز التنفسي من أكثر فئات الأمراض التي أُبلغ عنها مع 236 حالة (77.9%)، تليها أمراض الجهاز الهضمي (4.6%)".

وجمعت الورقة البحثية المنشورة مؤخرا في مجلة Travel Medicine and Infectious Disease، البيانات قبل ظهور فيروس كورونا الجديد.

وحتى الآن، قتل COVID-19 أكثر من 19 ألف شخص على مستوى العالم، وتسبب في جائحة عالمية أصابت نحو نصف مليون شخص.

المصدر: ديلي ميل

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