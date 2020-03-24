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البرلمان الروسي يقترح 7 أعوام سجنا لمن لا يلتزم بالحجر الصحي

الصحة

البرلمان الروسي يقترح 7 أعوام سجنا لمن لا يلتزم بالحجر الصحي
Sputnik Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية
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يدرس مجلس الدوما الروسي تعديلات يتوقع أن تدخل في القانون الجنائي الروسي بشأن تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة.

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واقترحت التعديلات بفرض غرامة قدرها مليونا روبل  (نحو 25 ألف دولار) على من يخرقون القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة، وتؤدي إلى وفاة إنسان.

كما يقترح بمنع هؤلاء من احتلال بعض المناصب الإدارية  أو ممارسة بعض المهن لمدة 3-5 أعوم أو السجن لمدة حتى 5 أعوام بحقهم.

أما السجن لمدة 7 أعوام فيقترح أن يحكم به على من خرق الحجر الصحي، ما أدى إلى وفاة أكثر من شخص واحد.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، كان قد كلف وزراءه بتشديد المسؤولية عن خرق الحجر الصحي وتقديم اقتراحات بهذا الشأن إلى وزارات العدل والداخلية والتنمية الاقتصادية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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