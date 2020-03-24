دراسة تسمي أكثر الأطعمة خطورة على القلب

أعلن الدكتور بابلو كانيبا أخصائي أمراض القلب، أن من الضروري لتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ليس فقط تناول مواد غذائية مفيدة للقلب، بل وأيضا عدم تناول الضارة منها.

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وقال الأخصائي الإسباني في حديث لصحيفة La Vanguardia ، يجب التخلي عن تناول المواد الغذائية التي تشكل خطورة على القلب وخاصة اللحوم الحمراء، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي يجب أن تستهلك بصورة محدودة جدا، وبدلا منها تناول المواد الغذائية المحتوية على الدهون الأحادية وغير المشبعة، مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو وبعض أنواع السمك والدواجن.

وأشار الدكتور كانيبا، إلى ضرورة التخلي عن تناول المعجنات واللحوم المصنعة في وجبة الفطور. لأن هذا الطعام غني بالدهون المتحولة، التي تؤثر في مستوى الكوليسترول "الضار"، المسبب لزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

ويحذر الأخصائي من تناول مشروبات الطاقة، لأنها إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الكافيين، تحتوي على كمية كبيرة من السكر ومواد مضافة ضارة بالصحة. كما أن هذه المشروبات تحفز الجهاز العصبي الذي بدوره يمكن أن يسبب مشكلات في عضلة القلب.

ويؤكد كانيبا على ضرورة التقليل من كمية الملح المستهلكة في اليوم لتجنب ارتفاع مستوى ضغط الدم، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي باستهلاك 1.5 غرام من الملح في اليوم. وأضاف تحتوي المواد الغذائية على حوالي غرام من الملح، لذلك لا حاجة لتجاوز الجرعة المقررة.

ووفقا له، من الضروري التخلي عن تناول الكحول لأن هذه المشروبات تزيد من فرص السكتة القلبية واحتشاء عضلة القلب وتلف الدماغ. كما يجب تقليل كمية الزبدة والقشطة. والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والمكسرات والبقول والأسماك وزيت الزيتون، وكذلك من الضروري تخصيص 45 دقيقة يوميا للتمارين البدنية، والتخلي عن العادات السيئة.

المصدر: نوفوستي