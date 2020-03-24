عالم بريطاني يكشف أبسط طريقة للوقاية من فيروس كورونا

تناقش وسائل الاعلام الغربية نصائح البروفيسور غرهام ميدلي أخصائي الأمراض المعدية بشأن كبفبة الوقاية من فيروس كورونا.

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قررت السلطات البريطانية استخدام استراتيجية غير اعتيادية في مكافحة فيروس كورونا، مبنية على مبدأ "الاحتفاظ بالهدوء والاستمرار" من أجل الإسراع في تعزيز مناعة السكان. وبغض النظر عن قضاء فيروس كورونا على حياة 21 مواطنا وإصابة أكثر من 1000 مواطن ، تقرر عدم اتخاذ إجراءات حجر صحي صارمة وعدم منع الأشخاص الذين ليسوا ضمن مجموعة الخطر من مغادرة منازلهم، والسماح لهم بحرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد.

وقد أصبح البروفيسور غرهام ميلدي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي موضع نقاش مختلف الأوساط في بريطانيا بعد نشره في شبكة "تويتر" شريط فيديو قصيرا. هذا الفيديو سجله بعد مقابلة مع ВВС، يناقش خلالها مسألة الوقاية من فيروس كورونا الأكثر حيوية في الوقت الحاضر، حيث يقدم البروفيسور نصيحة بسيطة جدا لمنع وتجنب حدوث عدوى جماعية.

ويقول: "يخاف الكثيرون من الإصابة بفيروس كورونا. وأنا أعتقد أن أفضل وسيلة لتجنب ذلك هو أن يتصور الشخص أنه مصاب بالفيروس، وتغيير سلوكه بحيث يتجنب نقله إلى الآخرين".

ووفقا للبروفيسور، عندما يتصور الإنسان أنه مصاب، يفكر في كيفية العيش لاحقا. هذا التفكير سيحبره على مراعاة جميع الإجراءات والتدابير المتخذة بما فيها غسل اليدين بعناية وتطهير السطح الملوث، لمنع إصابة أفراد عائلته.

ويقول مؤكدا "يفكر الإنسان في هذه الحالة باتصالاته. فهل يريد أن يعدي أقرباءه وهل سلوكه يحميهم. إن مكافحتنا للفيروس هي قبل كل شيء مسؤوليتنا الشخصية".

المصدر: ميديك فوروم