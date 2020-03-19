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منظمة الصحة العالمية.. بدء أول تجربة لقاح ضد Covid-19

الصحة

منظمة الصحة العالمية.. بدء أول تجربة لقاح ضد Covid-19
Globallookpress © Simon Belcher/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن أول تجربة لقاح لـ Covid-19 بدأت، مع استمرار العالم في مكافحة المرض الفتاك.

وفي إيجاز صحفي يوم الأربعاء، قال رئيس WHO تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التجربة تلقت ثناء بعد "60 يوما فقط من مشاركة التسلسل الجيني لفيروس كورونا".

وأشاد تيدروس بـ "الإنجاز المذهل" للباحثين حول العالم، "الذين اجتمعوا لتقييم العلاجات التجريبية بشكل منهجي". وقال إن "تجارب صغيرة متعددة بأساليب مختلفة" قد لا تؤدي إلى أدلة واضحة وقوية مطلوبة حول العلاجات التي تنقذ الأرواح. لذلك تنظم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دراسة كبيرة عبر العديد من البلدان لمقارنة بعض العلاجات غير المختبرة.

وسيُطلق على الدراسة "تجربة التضامن"، Solidarity trial، لتعكس طبيعتها الموحدة.

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وقال تيدروس إن "تجربة Solidarity توفر إجراءات مبسطة لتمكين حتى المستشفيات، التي تعاني من الضغط الزائد، من المشاركة، مضيفا أن دولا تشمل الأرجنتين والبحرين وكندا وفرنسا وإيران والنرويج وجنوب إفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتايلاند، انضمت بالفعل إلى التجربة.

وجمع "صندوق الاستجابة للتضامن" أكثر من 43 مليون دولار، من أكثر من 173 ألف فرد ومنظمة. وشكر تيدروس FIFA (الفيفا) على وجه الخصوص، للتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للصندوق.

وقال إن أزمة Covid-19 تقدم "فرصة غير مسبوقة للوقوف معا ضد عدو مشترك".

والآن، هناك أكثر من 200 ألف حالة من حالات فيروسات كورونا الجديدة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة. ويبلغ عدد قتلى الفيروس في أوروبا حاليا نحو 3421، متجاوزا عدد الوفيات المسجلة في آسيا والبالغ 3384 حالة.

وأعلن زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن إغلاق الحدود الخارجية لمدة 30 يوما، في محاولة لمكافحة انتشار المرض.

المصدر: RT

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