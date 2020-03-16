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فيروس كورونا أنتج في الولايات المتحدة عام 2015

الصحة

فيروس كورونا أنتج في الولايات المتحدة عام 2015
Globallookpress Christophe Gateau
صورة أرشيفية
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أعلن تشاو لي جيان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، عن وجود اثباتات تؤكد على أن وكالة المخابرات المركزية هي التي نشرت فيروس كورونا في الصين.

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وأشار الدبلوماسي الصيني، إلى وجود أدلة تؤكد أن فيروس COVID-19 تم إنشاؤه من قبل علماء أمريكيين عام 2015.

ويذكر أن الولايات المتحدة زودت الصين بجميع المعلومات التي بحوزتها عن فيروس كورونا المستجد. وقد اكتشف خبراء الصين في الأرشيف مقالة منشورة عام 2015 في مجلة Nature Medicine، تؤكد على أن علماء الولايات المتحدة تمكنوا من الحصول على نوع جديد من فيروس كورونا، له تأثير مباشر في الإنسان.

يؤكد كاتب المقالة، على أن فيروس المصدر لـ COVID-19 كان فيروس SHC014، الذي عثر عليه في الخفافيش، وعلى أساسه، تم إنشاء "فيروس خيمري" (فيروس يمتلك تجمعين أو أكثر من الخلايا والأنسجة المتميزة جينيا)،  يتكيف مع جسم الإنسان.

المصدر: ميديك فوروم

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