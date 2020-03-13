طبيب أمريكي بشأن فيروس كورونا: "الوضع يزداد سوءا"

توقع الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس معهد الحساسية والأمراض المعدية التابع للمعهد الوطني للصحة، أن الوضع مع فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيزداد سوءا وسيرتفع عدد المصابين كثيرا.

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وقال، تواجه الولايات المتحدة مشكلة جدية فعلا، "أعتقد أننا سنرى حالات عديدة وسوف يزداد الوضع سوءا أكثر فأكثر".

وأشار الدكتور فاوتشي، إلى أنه يجب الاعتماد على إجراءات وتدابير الصحة العامة خلال الأشهر القريبة المقبلة، من أجل "احتواء تفشي المرض". وأضاف، لن يظهر أي لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال الأشهر القريبة، لأن ابتكار مثل هذا اللقاح يتطلب سنة ونصف السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية أبلغت في 31 ديسمبر 2019 ، منظمة الصحة العالمية عن تفشي نوع جديد من الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمحافظة هوبي وسط البلاد، وأن مسبب المرض هو نوع جديد من فيروس كورونا، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم COVID-19.

المصدر: نوفوستي