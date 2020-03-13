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ما فائدة شرب الماء الدافئ على الريق؟

الصحة

ما فائدة شرب الماء الدافئ على الريق؟
Globallookpress Kosten, J. & A./Arco Images GmbH
صورة تعبيرية
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أعلن علماء من ألمانيا أن شرب كوب من الماء الدافئ صباح كل يوم، يحسن حالة الجسم ونضارة البشرة، وينشط عملية التمثيل الغذائي ويطرد السموم من البدن.

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وتفيد مجلة Focus، بأنه وفقا للخبراء، تناول كوب من الماء الدافئ في الصباح على الريق يحسن صحتنا ومظهرنا الخارجي. وأن تناول 500 مليلتر من الماء يحفز الدورة الدموية، ما يجعل بشرتنا تبدو أكثر نضارة وتختفي تجاعيد الوجه ويحسن حالة الشعر كثيرا، حيث تبدو الشعيرات أكثر سمكا ولا تتكسر.

وأيضا يفيد تناول الماء الدافئ على الريق في التخلص من ارتفاع حموضة المعدة وتكون الحصى في الكلى والتهابات المثانة. كما يساعد على نمو الخلايا العضلية.

وبصورة عامة يعزز شرب الماء الدافئ على الريق منظومة المناعة ويحسن عمل الجهاز اللمفاوي للجسم

المصدر: نوفوستي

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