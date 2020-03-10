فائدة عصير البطاطا للجروح والقرحة والبشرة

أفادت خبيرة التغذية الروسية البروفيسورة مارغريتا كورولوفا، بأن عصير البطاطا الفتية، يساعد في الحفاظ على الجمال والصحة.

وقالت الخبيرة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن البطاطا، مادى غذائية غنية بالفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات وألياف غذائية نباتية مفيدة للجسم. وتحدد فائدة البطاطا بعمرها، وتضيف "تستخدم البطاطا النيئة في الطب الشعبي في التئام الجروح، على سبيل المثال الناتجة من الحروق، ولتجديد شبابية الجسم، لأنها تحوي في تركيبها مضادات الأكسدة، ما يسمح بالحفاظ على نظارة البشرة والجمال. ويستخدم عصير البطاطا النيئة في تحفيز عمل الجهاز الهضمي وتخفيض حموضة عصير المعدة عند الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة. كما يستخدم في علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وكذلك الجزء العلوي من الجهاز الهضمي".

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وتضيف، يمكن استخدام عصير البطاطا النيئة في الغذاء إذا كان يحفظ بصورة صحيحة، وتقول، "من المهم مكان ونوع التربة التي نمت فيها البطاطا، ونوع الأسمدة المستخدمة، وهل هي سقاية أم لا. لأنها قد تحتوي على النترات. هذه الأملاح عند حفظ البطاطا لفترة طويلة تتحول في جسم الإنسان إلى نتريت ومركبات النتروزامين العضوية المسرطنة. وكلما ازدادت فترة التخزين تزداد كمية أملاح النتريت وخاصة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة من 5 درجات مئوية وأعلى. ومن أجل منع تراكم هذه الأملاح في البطاطا، يفضل حفظها في الثلاجة، وتقشيرها بعناية".

المصدر: نوفوستي