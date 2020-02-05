مواد غذائية مضرة وأخرى مفيدة لجهاز المناعة

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، المواد الغذائية التي تضر بجهاز المناعة في الجسم، وخبيرة التغذية الألمانية تحدد ست مواد مفيدة له.

تقول سولوموتينا، في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، المواد الأكثر ضررا لجهاز المناعة هي السكر والبروتين الحيواني والكحول. فالسكر علاوة على أنه يحفز الإصابة بمرض السكري، يمنع إنتاج كريات الدم البيضاء، وهذا يضعف جهاز المناعة.

ووفقا لها، تعد معالجة المواد الغذائية مسألة مهمة، مشيرة إلى أن المواد الغذائية التي لا تخضع لمعالجة حرارية شديدة، هي أكثر فائدة للجسم. وتقول "تسبب المواد الغذائية المقلية التهابات مختلفة (متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية ). وكذلك الإفراط بتناول البروتين الحيواني- اللحم الأحمر. كما أن المواد الغذائية التي تغير حموضة المعدة مثل معززات النكهة - غلوتامات أحادي الصوديوم ، ضارة أيضًا".

ونوهت الخبيرة بأن فيتامين D وفيتامين А ومنتجات الألبان الحامضية والخضروات تعزز مناعة الجسم.

ووفقا لمجلة Focus ، حددت خبيرة التغذية الألمانية إيفا ماريا فون بروتش، ست مواد غذائية تؤثر إيجابيا في جهاز المناعة في الجسم.

فقد نصحت بتناول:

السبانخ في الشتاء، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين А ويحسن صحة الجلد والأغشية المخاطية، التي تعتبر سلامتها مهمة للحماية من الفيروسات. كما يحتوي السبانخ على الكثير من الحديد - ونقصه يسبب ضعف جهاز المناعة.

الجزر- ، لأنه غني بفيتامين С والكاروتينات المضادة للأكسدة وتدعم جهاز المناعة.

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الأسماك- لأنها غنية بمجموعة فيتامينات В، وعنصري الزنك والسيلينيوم، المهمين لتعزيز جهاز المناعة.

المكسرات والبذور- هذه المواد تحتوي على مواد غذائية مهمة للجسم مثل فيتامين Е وعناصر الزنك والسيلينيوم والنحاس. هذه العناصر مثالية لتعزيز جهاز المناعة.

الملفوف –وخاصة الأحمر منه، يوفر للجسم ما يحتاجه من فيتامين А وفيتامين С وعنصر السلينويوم.

البطاطا- تحتوي البطاطا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين С وأيضا على عنصر البوتاسيوم الذي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

المصدر: نوفوستي