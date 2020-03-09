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التدخين يزيد من المخاطر بالنسبة للمصابين بـ"كورونا"

الصحة

التدخين يزيد من المخاطر بالنسبة للمصابين بـ
Reuters Carlos Garcia Rawlins
بكين، الصين، 30 يناير 2020
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قال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، إن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية يجعل الناس أكثر عرضة لخطر المعاناة من أعراض حادة فور إصابتهم بفيروس "كورونا".

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وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد: "إذا كنت مدخنا أو مستخدما للسجائر الإلكترونية فهذا يجعلك أكثر عرضة للخطر".

وحث سكان نيويورك على السعي للحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين.

وقال "لو كنت مدخنا أو مستخدما للسجائر الإلكترونية فهذه فرصة جيدة جدا للإقلاع عن هذه العادة، وسنساعدك".

المصدر: رويترز

 

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