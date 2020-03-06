تحذيرات من استخدام علاجات "وقائية" غير آمنة ضد فيروس كورونا

كشف خبراء الصحة عن العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن للناس استخدامها لتجنب العدوى بفيروس، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام.

ومع ذلك، يبدو أن العديد من الناس يلجأون إلى خيارات بديلة على أمل حماية أنفسهم من فيروس كورونا.

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وحذر المركز الوطني للطب التكميلي والتكاملي من استخدام هذه العلاجات البديلة، مؤكدا أن بعضها قد لا يكون آمنا للاستهلاك.

وأوضح أن: "بعض الناس يبحثون عن علاجات بديلة لمنع الإصابة بمرض كورونا الذي يطلق عليه الآن اسم COVID-19، وبعض هذه العلاجات المزعومة تشمل العلاجات العشبية والشاي".

وتابع المركز: لا يوجد دليل علمي على أن أي من هذه العلاجات البديلة يمكن أن تمنع أو تعالج المرض الذي يسببه هذا الفيروس، وفي الواقع قد لا يكون بعضها آمنا للاستهلاك".

وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أن العلاجات العشبية لا ينصح باستخدامها لحماية نفسك من الفيروس.

وأضافت المنظمة: "التدابير التالية ليست فعالة ضد COVID-2019 ويمكن أن تكون ضارة، مثل: التدخين، وتناول العلاجات العشبية التقليدية، وارتداء أقنعة متعددة، وتناول الأدوية الذاتية مثل المضادات الحيوية".

وبدلا من ذلك، فإن الوسيلة الأفضل لتجنب الفيروس هي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، مع الإشارة إلى أن مطهر اليدين لا يعد طريقة جيدة للتخلص من الفيروس.

المصدر: ميرور