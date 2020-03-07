سلطة موسكو تقيس درجة الحرارة لركاب مترو الأنفاق

أفاد المكتب الصحفي في إدارة مترو أنفاق موسكو بأن درجة الحرارة لركاب مترو الأنفاق يتم قياسها عن بعد.

وذلك باستخدام كاميرات خاصة منصوبة في بهو كل محطة حيث توجه الكاميرات نحو تدفق الركاب القادمين. وتعد تلك الكاميرات، حسب المكتب الصحفي، آمنة تماما لصحة الركاب. وتتخذ تلك الإجراءات الوقائية بأمر من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

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وجاء في بيان صدر عن إدارة مترو الأنفاق أن قائمة المحطات سيتم الإعلان عنها لتتجدد من يوم إلى آخر.

وعلاوة على ذلك فإن إدارات محطات مترو الأنفاق في موسكو تلقت التعليمات الخاصة بالتطهير الصحي اليومي للمنشآت وعربات القطارات وتكييف الهواء فيها .

أما ركاب مترو الأنفاق فيجب عليهم، حسب إدارة المترو، التركيز على صحتهم وغسل اليدين بمحلول مطهر خاص وارتداء القناع الواقي عند ظهور أعراض بسيطة لمرض جهاز التنفس.

يذكر أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيان، أمر الخميس 5 مارس بإعلان حالة الجاهزية المرتفعة لوجود خطر انتشار فيروس كورونا في موسكو. ويُلزِم هذا الأمر جميع العائدين من البلاد التي سجلت فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا بأن يبلغوا إدارتهم بالعودة من تلك البلدان إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي