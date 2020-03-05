دراسة أمريكية تدحض اعتقادا شائعا عن خطر صحي مرتبط بالبيض

أظهرت دراسة استمرت 30 عاما، أن البيض لن يزيد من أمراض القلب أو خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما كان يُخشى سابقا.

وبسبب محتواه الغني بالكوليسترول، لطالما أثار البيض موضوع نقاش حاد حول دوره في التسبب بمشاكل بالقلب. ولكن العلماء يقولون إنهم حلوا القضية هذه أخيرا، مؤكدين أنه لا يوجد رابط.

وحلل فريق أمريكي برئاسة باحث بجامعة هارفارد، عادات الوجبات الغذائية لنحو 215 ألفا و618 رجلا وامرأة يتمتعون بصحة جيدة، بمعدل يتراوح بين 1 و5 بيضات أسبوعيا لمدة 32 عاما.

ولم يجدوا أي ارتباط بين تناول البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

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ووجدت النتائج، التي نُشرت في المجلة البريطانية الطبية، أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من بيضة واحدة في اليوم، معرضون لخطر أكبر، ولكنهم يميلون أيضا إلى تناول المزيد من اللحوم الحمراء ولديهم مؤشر كتلة أكبر للجسم.

وقال معد الدراسة، الدكتور جان فيليب دروين شارتيير: "إن العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كانت موضوع نقاش حاد خلال العقد الماضي".

كما أن النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة حول استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لم تكن حاسمة.

وشملت الدراسة الأمريكية 83 ألفا و349 ممرضة، تتراوح أعمارهن بين 30 إلى 55 عاما، وممرضات تتراوح أعمارهن بين 25 إلى 44 عاما، و42055 من المهنيين الصحيين الذكور، أعمارهم بين 40 و75 عاما. وتأكد عدم معاناة الجميع من الأمراض القلبية الوعائية والسكري النوع 2 والسرطان، في بداية الدراسة.

وعندما تحقق العلماء من الحالات، تبين أن هناك 14 ألفا و806 حالات من الأمراض القلبية الوعائية، بما في ذلك 9010 حالة من أمراض القلب التاجية، و5903 من حالات السكتة الدماغية.

وتناول معظم المشاركين ما بين 1 إلى 5 بيضات أسبوعيا، وأولئك الذين يتناولون جرعة أعلى من البيض، لديهم كتلة جسم أعلى، وكانوا أقل عرضة للعلاج بالستاتين (أدوية خفض الكوليسترول)، وأكلوا المزيد من اللحوم الحمراء.

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ولكن لم يكن هناك رابط بين استهلاك البيض ومخاطر الأمراض القلبية الوعائية، بعد التعديل حسب العمر ونمط الحياة والعوامل الغذائية.

ولم تكن الأطعمة مثل الأسماك والدواجن والبقوليات والجبن والمكسرات، بدلا من البيض، مرتبطة بمخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

ونصح الخبراء بأن البيض يعد مصدرا جيدا للبروتين والحديد والأحماض الدهنية غير المشبعة ذات الجودة العالية.

وقال البروفيسور أندرو أوديغارد، من جامعة كاليفورنيا، إن نتائج الدراسة مقنعة. إذا كان هناك استهلاك بيض متكرر يحدث في سياق نمط غذائي شامل يُعرف بأنه يحمي القلب، أو يجري استهلاك البيض لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، فمن المحتمل ألا يكون هناك ما يدعو للقلق. يمكن للأطعمة الفردية أن تكون ذات صلة بالسياق بالنسبة للصحة، ولكن مجموعة معقدة وواسعة من الأبحاث الغذائية، تدعم حقا التركيز الحالي على الأنماط الغذائية الشاملة في التوصيات والمبادئ التوجيهية".

المصدر: ديلي ميل