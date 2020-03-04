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أقرب الفيروسات إلى فيروس كوفيد-19

الصحة

أقرب الفيروسات إلى فيروس كوفيد-19
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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نشرت مجموعة دولية من الباحثين في مجال فيروس كورونا (CSG) بمشاركة العالم الروسي، ألكسندر غوربالين، من جامعة موسكو، أن الفيروس كوفيد-19 هو الأقرب إلى فيروس SARS-CoV.

وجاء في بيان المكتب الاعلامي لجامعة موسكو، "أطلق على فيروس كورونا الجديد اسم SARS-CoV-2 ، لأن أقرب فيروس معروف له هو SARS-CoV وغيره من هذا النوع".

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف فيروسات كورونا الجديدة مبنية على أساس تقدير درجة قرابتها الجينية مع الفيروسات المعروفة. ووفقا للباحثين توجد حاليا 39 نوعا من فيروس كورونا.

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ويشير البيان إلى أن الفيروس SARS-CoV كان السبب في انتشار أمراض الجهاز التنفسي عامي 2002-2003 .

ويضيف البيان، وفقا لرأي الباحثين، أن ظهور الفيروس SARS-CoV-2 لا علاقة له أبدا بتفشي أمراض الجهاز التنفسي عامي 2002-2003 . لذلك يوصون بضرورة إجراء دراسات لفهم العلاقات الداخلية بين فيروسات هذا النوع، من أجل فهم تطورها والقرابة بينها، التي تعدي الخفافيش وحيوانات أخرى.

المصدر: نوفوستي

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