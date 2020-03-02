أول عملية جراحية ناجحة لزرع رئتين لشخص مصاب بفيروس كورونا

أجرى فريق من الأطباء الصينيين أول عملية جراحية ناجحة في العالم لزرع رئتين إلى شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة Global Times نقلا عن الطبيب المشارك في العملية بأنها استغرقت 5 ساعات تولى الإشراف عليها يوم 29 فبراير الماضي الخبير المعروف في مجال زرع الرئة ونائب كبير الأطباء في المستشفى الشعبي بمحافظة تشن جينغ، جينغ يوي.

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وقالت الصحيفة إن العملية أجريت للمريض البالغ من العمر 59 عاما والذي اكتشف عنده في 26 فبراير فيروس COVID-19 ( كورونا) والذي أظهرت فحوص رئتيه نتائج سلبية عدة مرات واكتسبت عملية اضطراب رئتيه طابعا لا رجعة فيه.

وأخذت الرئتان المتبرع بهما من شخص متوف بعد موت دماغه وتم نقلهما إلى المستشفى بعد مرور 7 ساعات.

وقالت الصحيفة إن المريض الذي أجريت له العملية الجراحية قد استعاد وعيه وتعمل الرئتان بشكل طبيعي.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب قوله إن العملية الجراحية تطلبت بأن تعمل أعضاء أخرى للمريض بشكل طبيعي، بالإضافة إلى فشل كلا الرئتين والنتائج السلبية لفحص الحمض النووي والتهوية الاصطناعية للرئتين.

وتشكل عملية جراحية كهذه، حسب الطبيب، مخاطر جسدية ومعنوية على جسم المريض والأطباء الذين يجب أن يعملوا تحت الضغط الدائم ويرتدون أزياء وقائية طيلة فترة العملية.

واستطرد الطبيب قائلا إن نجاح العملية سيساعد الأطباء على الحد من حالات الإصابة الخطيرة للرئتين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RT