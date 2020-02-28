علماء من إسرائيل يطورون لقاحا لمكافحة فيروس كورونا

قال علماء في إسرائيل، إنهم على بعد أسابيع من تطوير لقاح فموي سيتغلب على فيروس كورونا القاتل، بعد أن نجحوا في إيجاد لقاح لفيروس مشابه يصيب الدواجن.

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وأفاد العلماء في معهد أبحاث الجليل(MIGAL)، بأنهم يعملون بالفعل على ابتكار لقاح ضد فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي الموجود في الدواجن(IBV)، واختبروه على الحيوانات في المعهد البيطري، حيث أثبتت تجارب التطعيم الفموي على الحيوانات، ارتفاع الأجسام المضادة لفيروس الدواجن(IBV)، داخل الأجسام المصابة بالمرض بعد التطعيم.

ويقول العلماء إن بإمكانهم تعديل نظام اللقاح ليتناسب مع فيروس كورونا القاتل للبشر، وكل ما يتعين عليهم هو ضبط النظام وفق تسلسل جديد يتناسب مع فيروس كورونا البشري.

وأضاف أحد أطباء المعهد، أن العلماء قطعوا منتصف الطريق في عملية التطوير، وفي حال نجاح العملية، ستملك إسرائيل لقاحا للوقاية من فيروس كورونا، في غضون أسابيع قليلة.

كما ويجري المعهد حاليا، مناقشات مكثفة مع شركاء محتملين قد يساعدون في تسريع مرحلة التجارب الداخلية والأنشطة التنظيمية، في سبيل إكمال المنتج النهائي بسرعة.

وعلى الصعيد العالمي، أودى وباء الفيروس التاجي بحياة حوالي 2705 شخصًا على الأقل، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 80 ألفا، وحقق انتشارا في أكثر من عشرين دولة.

المصدر "دايلي ميل"