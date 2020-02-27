مصدر كورونا قد لا يكون الصين

أعلن رئيس لجنة الخبراء الخاصة التابعة للجنة الدولة لشؤون الصحة العامة بالصين، تشونغ نانشان، أن أول ظهور لكوفيد-19 سُجّل في مقاطعة هوبي الصينية، لكن مصدر الفيروس قد لا يكون الصين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، قال فيه نانشان: "فيما يخص الافتراضات والتوقعات الخاصة بالوضع الوبائي، فإننا نفكر أولا وقبل كل شيء في الصين، ولا نأخذ بعين الاعتبار البلدان الأخرى. توجد حاليا حالات عدوى بالفيروس خارج الصين، وعلى الرغم من اكتشاف أولى الحالات في مقاطعة هوبي الصينية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الصين هي مصدر الوباء".

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يأتي ذلك على خلفية اكتشاف مسؤولي الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ما يمكن اعتباره أول حالة انتقال محلي لفيروس كوفيد-19 الفتاك في الولايات المتحدة الأمريكية، مع عدم وجود صلات معروفة بحالات أخرى مؤكدة.

وذلك خلافا للحالتين الأمريكيتين، اللتين أعلن عن إصابتهما بالفيروس أثناء تواجدهما بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهما كانتا على اتصال بأفراد زاروا الصين مؤخرا. حيث لم يثبت حتى الآن أي اتصالات لحالة الإصابة في كاليفورنيا (مقاطعة سولانو) بأي أفراد على صلة بالخارج.

المصدر: وكالات