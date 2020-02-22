بقع على صلعة أسترالي تكشف عن مرض خطير

اتضح أن البقع الحمراء التي ظهرت على صلعة مواطن أسترالي هي أعراض لنوع من مرض السرطان.

وتفيد Daily Mail، بأن المواطن الأسترالي بيتر ويلسون (68 سنة)، لم يول أي اهتمام لجفاف جلد الرأس والبقع الحمراء الغريبة التي ظهرت على صلعته. ولكن في صيف عام 2019 توسعت هذه البقع والتهبت، حينها قرر استخدام تطبيق في الإنترنت لمعرفة أسباب هذه البقع ولتحديد خطر الإصابة بسرطان الجلد من الصور الفوتوغرافية.

وقد كانت نتيجة البحث، أنه مصاب بسرطان الخلايا الحرشفية في مرحلة مبكرة من التطور، وأزال الأطباء المنطقة المصابة من الجلد بنجاح.

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ويذكر أن الدكتور دينيس سيدوروف، رئيس قسم أورام الأنسجة الناعمة في مركز أمراض السرطان بمقاطعة موسكو، كشف العلامات التي تساعد على تشخيص سرطان الجلد في مراحله المبكرة. وهي عدم التئام الجروح وتوسع البقع الجلدية إلى حدود غير منتظمة، ويختلف لونها عن الشامات والنمش. كما قد يشير تضخم العقد اللمفاوية والتعب المزمن وفقدان الوزن والشهية، إلى الإصابة بالمرض.

المصدر: نوفوستي