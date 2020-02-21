اكتشاف مادة في حليب ولحم البقر تسبب سرطان القولون

أعلن خبراء المركز الألماني لبحوث السرطان في هايدلبرغ، عن اكتشافهم مادة BMMF في حليب ولحم البقر، التي يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان القولون.

وقد أطلق خبراء المركز على هذه المادة اسم محفز سرطان القولون. لذلك يدعون إلى عدم تغذية الأطفال بمنتجات حليب البقر قبل بلوغهم السنة من العمر، بسبب مادة BMMF المسببة للمرض والتي تشبه كثيرا البكتيريا والفيروسات.

ويشير الخبراء، إلى أن "المادة التي اكتشفت في حليب ولحم البقر خطرة بصورة خاصة على صحة الأطفال حديثي الولادة. لأن التعرض لها في هذا العمر يزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون وأمراض أخرى في المستقبل".

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ويوضح الباحثون هذه المسألة بقولهم إن منظومة المناعة عند الصغار ضعيفة جدا، لمقاومة تأثير المواد المسرطنة ولا تشكل آلية مستقرة يمكنها توفير الحماية من مرض السرطان في المستقبل.

ويقول الدكتور تيمو بوند "نحن نعتقد، أن مادة BMMF تشكل تحولات في الحمض النووي في الخلايا الظهارية المعوية من خلال تفاعل التهابي مستمر يمكن أن يسبب سرطان القولون".

ويشير العلماء، إلى أن منظومة مناعة الإنسان البالغ، يمكنها التغلب على هذه المادة المسرطنة عادة.

المصدر: ميديك فوروم