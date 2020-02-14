علاج من بلازما المرضى لفيروس "كورونا"

أعلن رئيس الأطباء بمستشفى ووهان، تشانغ دينغيو" أن عملية نقل البلازما للمرضى الذين تم شفاؤهم من الالتهاب الرئوي، الناجم عن فيروس "كوفيد-19"/ "كورونا"، أثبتت فعاليتها في علاج المرضى.

ووفقا للطبيب، فقد تم العثور على أجسام مضادة في البلازما للمرضى المتعافين، تساعد في مكافحة الفيروس، حيث أصبح الأطباء في مدينة ووهان مركز تفشي المرض، يحثون المرضى على التبرع بالبلازما للمساعدة في إنقاذ المصابين.

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ووفقا لـ "غلوبال تايمز"، تم بالفعل شفاء 10 مرضى تحسنت حالتهم فقط بهذه الطريقة، دون أن تتحسن بالأدوية. وقد وصل عدد المصابين حتى الآن أكثر من 64 ألفا، وعدد الوفيات جراء المرض 1383 بما في ذلك 3 وفيات خارج الصين.

وبدأ ظهور مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس كورونا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر 2019، ثم انتشرت العدوى إلى بلدان أخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الوضع الحالي ربما يكون فقط "قمة جبل الجليد"، بينما من المفترض أن تكون عينات اللقاح الأولى جاهزة فقط بعد عام ونصف العام من الآن.

المصدر: وكالات