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صور تكشف كيف يبدو فيروس "كورونا" الفتاك!

الصحة

صور تكشف كيف يبدو فيروس
Gettyimages.ru
صور تكشف كيف يبدو فيروس "كورونا" الفتاك!
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تلقى فيروس "كورونا" (COVID-19) تغطية إعلامية واسعة النطاق منذ اكتشافه في ديسمبر العام الماضي، بعد أن أثار حالة من الهلع الصحي وتسبب بأكثر من ألف حالة وفاة حتى الآن.

ولكن، على الرغم من أن علماء الأحياء المجهرية حول العالم يستخدمون الفيروس، بغرض محاولة تطوير لقاح ضده، فإن الكثير منا (غير العلماء) لم يروا بالفعل كيف يبدو فيروس "كورونا" الجديد.

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وأصدر المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية (NIAID)، مختبرات Rocky Mountains، صورا للفيروس ملتقطة عبر مجهر إلكتروني بألوان زائفة، تعرض COVID-19 من مريض في الولايات المتحدة.

كما التُقطت صور باستخدام مجهر ناقل الحركة الإلكتروني، حيث يمكن رؤية الطفرات على سطح الفيروس. وتتقاسم معظم فيروسات "كورونا"، مثل "السارس" وMERS، المظهر الكروي المغطى بالنتوءات.

ولا تحتوي فيروسات "كورونا" إلا على اختلافات بسيطة في الجينوم، مع وجود 5 اختلافات في "نوكليوتيدات" بين 3 من الفيروسات. ومع ذلك، يمكن أن يكون للفيروسات تكوينات مختلفة بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بإصابة البشر.

المصدر: ساينس ألرت

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