ما فائدة بذور عباد الشمس؟

أعلنت الدكتورة تامارا برونتسيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول بذور عباد الشمس المجففة، يؤثر إيجابيا في صحة الإنسان.

وقالت الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أن أهم ميزة لبذور عباد الشمس، هي احتواؤها على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يحمي خلايا الجسم من الشيخوخة عند تناوله باعتدال.

وأضافت موضحة، "البذور مادة مفيدة، واقترح تناولها لأنها غنية جدا بفيتامين E. هذا الفيتامين الذي نحتاجه للجمال، ويحسن حالة البشرة والشعر والأظافر. كما أن هذه البذور مفيدة لدعم أنسجة العظام لأنها تحتوي على النحاس". ولكن في نفس الوقت يجب ألا ننسى أن هذه البذور تعطي سعرات حرارية عالية.

وتقول محذرة، "في كل 100 غرام من البذور الطازجة 600 سعرة حرارية، وفي المحمصة 700 سعرة حرارية . وبسبب هذه السعرات الحرارية ونسبة الدهون العالية فيها، على الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة تناولها بكميات قليلة فقط".

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وتضيف، يجب عدم تناول البذور في حالات مرضية عديدة. التهاب البنكرياس مثلا، ونظرا لاحتوائها على نسبة عالية من النحاس، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض ويلسون-كونوفالوف (مرض وراثي ، يسبب اضطراب عملية استقلاب النحاس والبروتينات المحتوية على النحاس في الجسم) بتناولها إطلاقا.

المصدر: نوفوستي