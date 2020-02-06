علماء بريطانيون يحققون طفرة في "سباق الزمن" لتطوير لقاح ضد "كورونا"

زعم علماء بريطانيون أنهم حققوا طفرة في "السباق مع الزمن" لتطوير لقاح يحمي الملايين من فيروس "كورونا" القاتل.

وكشف البروفيسور روبن شاتوك، المتخصص في الأمراض المعدية من جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، عن خطة فريقه للبدء بتجارب حقيقية على الحيوانات الأسبوع المقبل.

وتتمثل خطة الفريق المستقبلية في تطبيق التجربة على البشر خلال فصل الصيف، إذا تمكنوا من توفير التمويل، وكانت الاختبارات الأولية ناجحة.

ويحاول العلماء حول العالم بشكل يائس العثور على لقاح ضد العدوى القاتلة المشابهة لـ"سارس"، التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.

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ويخشى الأطباء أن يستغرق ذلك وقتا طويلا، مع اجتياح فيروس "كورونا" الجديد العالم دون توقف، حيث مات ما يقرب من 500 مريض وأصيب نحو 25 ألف شخص بالفيروس، مع تسجيل حالات في زهاء 30 دولة وإقليما خارج الصين.

وفي حديثه مع Sky News، قال البروفيسور شاتوك، إن الأساليب القياسية لإنشاء لقاح قد تستغرق ما بين عامين إلى 3 أعوام، قبل وصوله إلى العيادات. ولكنه أضاف: "انتقلنا من هذا التسلسل إلى توليد "نموذج أولي" في المختبر في 14 يوما. وسيُطبق على نماذج حيوانية بحلول بداية الأسبوع المقبل. وستكون المرحلة التالية هي نقل ذلك من الاختبارات الحيوانية المبكرة إلى الدراسات البشرية الأولى".

وكشف أن فريقه الأكاديمي الإمبراطوري يعتقد أنه "بالتمويل الكافي يمكننا القيام بذلك في غضون بضعة أشهر".

ويأتي إنجاز البروفيسور شاتوك بعد أن زعم ​​فريق في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، أنه صنع لقاحا يمكن أن يحمي من فيروس "كورونا" الجديد.

وبالفعل، تعهدت بريطانيا بتقديم 20 مليون جنيه إسترليني لـ CEPI، وهي وكالة دولية تم إنشاؤها للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية مثل تفشي فيروس "كورونا".

المصدر: ديلي ميل