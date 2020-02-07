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تناول الثوم قد يحمي من فيروس "كورونا"

الصحة

تناول الثوم قد يحمي من فيروس
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الثوم
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تحدث الدكتور فلاديمير زايتسوف أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، عن فوائد الثوم في الوقاية من فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين وانتقل إلى دول أخرى.

وقال الخبير الروسي في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي أي فاكتي"، إن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الصيني 2019-nCoV، شبيهة بأعراض الإنفلونزا. ولكن هل يمكن للثوم الذي يوصف دائما للمصابين بأمراض البرد والجهاز التنفسي أن يساعد في الوقاية من هذا الفيروس الجديد؟

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يقول الدكتور زايتسيف، جهاز المناعة القوي لا يخاف من الأمراض الفيروسية. وفيروس "كورونا" يهاجم بالدرجة الأولى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف. لذلك فإن تناول الثوم يعزز مناعة الجسم، "لأنه يحتوي على مبيدات نباتية لها خاصية مضادة للفيروسات. أي أن الثوم فعلا يعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بفيروس "كورونا".

ووفقا له، من أجل تحسين مقاومة الجسم يجب تناول الثوم باعتدال، مثلا فصين في اليوم، واحد في الصباح والثاني في المساء. لأن تناول كمية كبيرة منه قد يؤذي المعدة. كما أن الثوم ضار جدا في حالات قرحة المعدة والحموضة المنخفضة والتهاب المعدة.

تناول الثوم قد يحمي من فيروس
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زنجبيل

استنادا إلى هذا يقول الخبير زايتسيف، "يمكن تناول الزنجبيل بدلا من الثوم، لأنه يحتوي أيضا على مركبات عديدة مفيدة لها خصائص مضادة للفيروسات. علاوة على ذلك يفيد النعناع وكذلك تناول الفواكه في تعزيز مناعة الجسم،  إضافة إلى ضرورة قضاء وقت أطول في الهواء الطلق".

المصدر: aif.ru/health

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