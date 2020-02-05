كيف يضر شخير شريكك بصحتك؟

يقلل النوم الجيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، مع تحسين الحالة المزاجية والإبداعية.

ويمكن أن يؤثر شخير "شريك النوم" (الزوج/الزوجة أو أحد أفراد العائلة)، على جودة النوم عموما، ما يؤدي إلى مشاكل صحية قد نكون بغنى عنها.

ونشر موقع "ذي صن" البريطاني مقالا يكشف 4 حالات صحية، يمكن أن تنجم عن قلة النوم، بالتعاون مع أخصائي التغذية روب هوبسون، مؤلف كتاب "The Art Of Sleeping".

- داء السكري

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تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون هناك رابط بين قلة النوم ومرض السكري، حيث وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Sleep Medicine Clinics"، أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، من خلال التأثير على الطريقة التي يستخدم بها الجسم الجلوكوز.

وأظهرت أن النوم لمدة 4 ساعات فقط ليلا، يبطئ معالجة الجسم للجلوكوز.

- ارتفاع ضغط الدم

حتى خلال فترات بسيطة من الحرمان من النوم، يمكن أن يرتفع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم مشاكل بالفعل.

وتعد هذه الحالة عامل خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ما يساهم في تعزيز عوامل الارتباط بين قلة النوم وأمراض القلب.

- الصحة النفسية

بالنظر إلى أن قضاء ليلة بلا نوم يمكن أن يؤثر على مزاجك وتركيزك، فليس من المستغرب أن الحرمان من النوم المزمن سيسهم في تدهور الصحة العقلية.

وهناك الكثير من الأبحاث التي تربط اضطرابات النوم المزمنة بالاكتئاب والقلق والإجهاد. وأظهرت دراسة أجرتها كلية لندن الجامعية أن الذين ينامون لمدة 4 ساعات فقط كل ليلة، يعانون من انخفاض مستويات التفاؤل والتواصل الاجتماعي.

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- زيادة الوزن

وجدت دراسة أجرتها جامعة Loughborough أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من 6 ساعات في الليلة، هم أكثر عرضة لارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) مقارنة مع أولئك الذين ينامون 8 ساعات في الليلة. كما تشير دراسات أخرى إلى أن قلة النوم قد تؤثر على الهرمونات التي تنظم الشهية.

ويمكن أن يقلل الحرمان من النوم من هرمون اللبتين (الذي ينبعث من الخلايا الدهنية للإشارة إلى الامتلاء في المخ)، مع زيادة هرمون الغريلين (الصادر عن المعدة لتحفيز الشهية).

وقد يؤدي الحرمان من النوم أيضا إلى زيادة إفراز الأنسولين بعد تناول الطعام، ما قد ينمي تخزين الدهون وزيادة الوزن.

المصدر: ذي صن