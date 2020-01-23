جدل على "تويتر" يثيره "الوضع المثالي" للنوم!

يتخذ كل منا وضعية خاصة في النوم تجعله يشعر بارتياح أكبر في السرير، استعدادا للاستمتاع بليلة هانئة.

وتشكل وضعية الجنين الخيار الأكثر شيوعا في وضعيات النوم، بينما يفضل آخرون النوم على الظهر أو الاستلقاء على أحد الجانبين معانقين الوسادة.

I'm a No. 9, which are you?



(also if anyone says they are a 13 just what are you doing lol) pic.twitter.com/YkDyiKiJLX — Allan Bell (@AllanBell247) January 20, 2020

every night! — Allan Bell (@AllanBell247) January 20, 2020

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أثير نقاش واسع النطاق عبر "تويتر" حول وضعيات النوم المختلفة، التي ظهرت ضمن قائمة مكونة من 18 وضعية.

وكانت غالبية صور وضعيات النوم تظهر رجالا، بينما أظهرت ثلاث منها صور نساء، وحقق المنشور أكثر من 12200 إعجاب و1300 إعادة تغريد على "تويتر"، مع عدد كبير من التعليقات حول وضعيات النوم المفضلة لكل مستخدم.

وتباينت تعليقات مستخدمي "تويتر" حول صورة وضعيات النوم، التي نشرها ألان بيل، من ولاية تينيسي، والذي أشار إلى أن الوضعية المفضلة له هي رقم 9.

😂😂 — Allan Bell (@AllanBell247) January 20, 2020

My son sleeps like #13, horizontally in his crib. He takes up ~1/5th of the space he has. At this rate he’ll outgrow the crib at age 15! — Laura Hug (@LAHug_) January 21, 2020

وانتقد الكثيرون وضعية النوم المفضلة لبيل، مشبهين إياه بـ"ضحايا القتل"، كما وصف أحد مستخدمي "تويتر" وضعية النوم رقم 7 بأنها "مشهد قتل"، وأن الوضعية رقم 16 تبدو كأن الشخص مسجى في نعش. وعلق آخر بأن الوضعية رقم 11 تبدو كمن طُعن بشكل غير متوقع من الظهر، وسخر آخر من الوضعية رقم 13 الغريبة للغاية.

فيما انتقد مستخدم آخر التباين بين الرجال والنساء في الصور وتعاطف مع النساء الثلاث المسموح لهن بالنوم بتلك الوضعية، وأشار آخر: "ليس هناك العديد من الخيارات إذا كنت أنثى"، كما ادعى البعض أن وضعيات نومهم لم تكن مدرجة في القائمة.

ولكن، في حال كنت تتساءل عن الوضعية "الأفضل" للنوم الجيد، فإن خبير النوم نيل ستانلي، مؤلف كتاب "كيف تنام بشكل جيد"، يكشف أنه على الرغم من أن نوم الجنين، وهو النوم على أحد الجانبين مع ثني الركبتين، هو الأكثر شيوعا بين البالغين، إلا أن النوم على الظهر هو في الواقع "الوضع المثالي" لأنه يمكن أن يقلل الضغط على العضلات والمفاصل، طالما لم يكن لديك معاناة من توقف التنفس أثناء النوم أو مشاكل الشخير.

كما أشار ستانلي إلى أن النوم على أحد الجانبين مع وضع وسادة بين الساقين، بحيث تأمن هذه الوضعية خفض الشعور بالألم، في المقابل يعد النوم على البطن هو الأسوأ عموما.

المصدر: ميرور