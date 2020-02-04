العالم يتحدى السرطان في يومه العالمي تحت شعار "أنا أستطيع وسأفعل"

يحتفل العالم، 4 فبراير، باليوم العالمي للسرطان، بغرض تمكين الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم من إظهار دعمهم، والمناداة بصورة جماعية بمكافحة هذا المرض.

يعد اليوم العالمي للسرطان، الذي يقوده الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، مبادرة تحشد أصوات العالم لرفع مستوى الوعي بمرض السرطان وتحسين التثقيف به على نحو إيجابي وملهم، حيث يهدف هذا اليوم إلى إنقاذ حياة الملايين عن طريق تحقيق قسط أوفى من الإنصاف في رعاية مرضى السرطان، وإشراك الحكومات وصانعي القرار، وإلهام الأفراد في جميع أنحاء العالم باتخاذ ما يمكن للمساهمة في ذلك.

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وتقدر الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ارتفاع العبء العالمي للسرطان في عام 2018 إلى 18.1 مليون حالة جديدة، و9.6 مليون حالة وفاة، حيث يصاب واحد من كل 5 رجال، وامرأة واحدة من كل 6 نساء حول العالم بمرض السرطان، كما قدرت الوكالة وفاة رجل واحد من كل 8 رجال مصابين بالمرض، وامرأة واحدة من كل 11 امرأة مصابة، بينما يوجد هناك ما يقدر بـ 44 مليون شخص على قيد الحياة في غضون 5 سنوات من تشخيص السرطان. ويعد سرطان الرئة والبروستات والقولون والمستقيم والمعدة والكبد من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، بينما يعد سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة وسرطان عنق الرحم والغدة الدرقية هو الأكثر شيوعا بين النساء.

المصدر: وكالات