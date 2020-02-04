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ربع السكان الروس يخشون من الإصابة بالسرطان

الصحة

ربع السكان الروس يخشون من الإصابة بالسرطان
Sputnik Vladimir Bogatiriev
صورة أرشيفية
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أجرى مشروع الصحة Mail.ru استطلاع رأي 11 ألف روسي عشية حلول 4 فبراير وهو اليوم العالمي لمكافحة السرطان.

وعرض على المشاركين في استطلاع الرأي الإجابة عن سؤال: ماذا يعتبر سببا رئيسا للإصابة بـمرض السرطان وهل يتخذ المشاركون خطوات وقائية لتجنب الإصابة به؟

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واتضح أن 26% من المشاركين في استطلاع الرأي يخشون من الإصابة بالسرطان. أما 54% منهم فقلقون من احتمال ذلك. و 61% لديهم أقارب عانوا من مرض السرطان وتوفي 55% منهم.

وقال 48% من المشاركين في استطلاع الرأي إن سرطان الدماغ هو أخطر أنواع السرطان. وقال 44% إن أخطرها هو سرطان المعدة والبنكرياس. وحسب 39% فإن سرطان الأمعاء هو أخطر أنواع السرطان، ثم أتى سرطان الرئة والثدي( 23%)، فسرطان الجلد (23%)، وأخيرا سرطان البروستات( 12%).

وقال 45% من المشاركين إن الخطوة الرئيسية التي يتخذونها لتجنب الإصابة بالسرطان هي رصد الحالة الصحية العامة. أما 38% فذكروا غياب العادات السيئة. وقال 29% من النساء إنهن يزرن بشكل منتظم طبيب الأمراض النسائية. فيما أعلن 28% أنهن لا يتخذن أية خطوات وقاية.

وأشار المشاركون في استطلاع الرأي إلى أهم عوامل خطر الإصابة بالسرطان. وبينها الإجهاد الدائم (64%)، البيئة السيئة (63%)، الوراثة (62%)، العادات البالية (57%) والإشعاعات (42%).

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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