أكثر أنواع السرطان انتشارا

كشف تقرير الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن سرطان الرئة يبقى الأكثر انتشارا في العالم من بين الأنواع الأخرى، من ناحية عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.

وجاء في تقرير الوكالة، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف يوم 4 فبراير من كل سنة، "يبقى سرطان الرئة الأكثر انتشارا في العالم من بين أنواع السرطان الأخرى سواء من حيث عدد الاصابات (2.1 مليون إصابة جديدة عام 2018 أو من حيث الوفيات (2.1 مليون وفاة عام 2018). وأن التدخين هو السبب الرئيس لسرطان الرئة، حيث أن 63% من الوفيات ناجمة عن التدخين".

ويشير التقرير إلى أن "احتمال الإصابة والوفاة بسبب سرطان الرئة يعود بدرجة كبيرة إلى التدخين في الماضي".

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ويشير التقرير إلى أنه بالنسبة لزيادة عدد الإصابات بسرطان الثدي، فهو مرتبط بدورة الطمث المبكرة وإنجاب الطفل الأول في عمر متقدم وقلة الإنجاب، "وفي البلدان التي تتميز بارتفاع مؤشر التنمية البشرية، فإن عدد الإصابات أصبح مستقرا وبدأت الوفيات بالانخفاض، أما في البلدان التي تستمر فيها مرحلة الانتقال إلى مستوى أعلى لمؤشر التنمية البشرية ، تميل الوفيات إلى التطابق مع ازدياد الإصابات".

ووفقا لبيانات الوكالة تلاحظ نفس الحالة في سرطان القولون، حيث استقر العدد في البلدان المتطورة وازداد في البلدان النامية. أما سرطان المعدة فاحتل المرتبة الخامسة في العالم.

ويشير التقرير إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات بسرطان الرحم خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك نتيجة استخدام تقنيات جديدة لتشخيصه في مراحله المبكرة. ويشير التقرير إلى أنه لتخفيض العدد يجب استخدام برنامج التلقيح الخاص ضد فيروس الورم الحليمي.

المصدر: نوفوستي