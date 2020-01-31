نبذة عن أكاديمية "كيروف" للطب العسكري في بطرسبورغ

تعد أكاديمية "كيروف" للطب العسكري من أقدم الأكاديميات العسكرية ومؤسسات الطب في روسيا.

وتم تأسيسها عام 1798 بمرسوم أصدره الإمبراطور الروسي بافيل الأول.

وتغيرت تسميتها عام 1935 حيث صارت تسمى بأكاديمية "كيروف " للطب العسكري نسبة إلى الثائر البلشفي، سيرغي كيروف، الذي اغتيل العام نفسه في لينينغراد (بطرسبورغ حاليا).

Sputnik Igor Rusak

وتعتبر الأكاديمية اليوم مركز طب عسكريا أساسيا في القوات المسلحة يجمع بين 3 وظائف وهي تأهيل الكادر الطبي والبحوث العلمية والتشخيص والعلاج.

وتتضمن الأكاديمية 4 مؤسسات مركزية تابعة لوزارة الدفاع وهي اللجنة المركزية للطب العسكري، المختبر المركزي للتشريح، مركز مراقبة جودة الأدوية، مركز المعدات الطبية وكذلك 5 مراكز تابعة للأكاديمية، بما فيها مركز البحوث العلمية ومركز الصيدلة والمركز التقني الهندسي.

Sputnik Igor Rusak

وتضم الأكاديمية 6 كليات لتخريج الأطباء العسكريين وكلية إعداد الأطباء المدنيين ورفع كفاءتهم وكلية إعداد الأطباء الأجانب وكلية الدراسات العليا. وهناك 63 قسما دراسيا، بما فيه 28 عسكريا و35 مدنيا تضم 17 فرعا للجراحة و14 لطب الأمراض الباطنية و29 فرعا نظريا، فضلا عن مركز الطب العسكري التجريبي ومتحف الطب وهيئة تحرير مجلة الطب والأوركسترا العسكري.

Sputnik Igor Rusak

أما قاعدة الشفاء التابعة للأكاديمية فتتضمن 2616 سريرا للمرضى تتوزع على 7 مستشفيات للجراحة العامة و9 مستشفيات خاصة والمركز الإكلينيكي لإزالة السمية ومحطة نقل الدم.

ويتلقى كل عام في الأكاديمية مختلف أنواع العلاج نحو 350 ألف شخص.

المصدر: وزارة الدفاع