دراسة مفصلة حول "كورونا" تكشف عن نتيجة "صادمة"!

قدمت دراسة جديدة أوضح رؤية عن فيروس "كورونا" وأعراضه حتى الآن، حيث توصل خبراء إلى اكتشاف آخر مثير للدهشة.

وكشفت الدراسة التي أجراها مسؤولو الصحة الصينيون، الذين فحصوا 99 مريضا، أن الأعراض الرئيسية للفيروس 2019-nCoV: هي الحمى والسعال عند الدخول إلى المستشفى.

ومن بين الأعراض الأخرى، ضيق التنفس والصداع وآلام العضلات والشعور بعدم الراحة، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة The Lancet.

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ووجد الباحثون أيضا أن متوسط عمر المرضى هو 55 عاما، وأن نصف الأفراد الذين شملتهم الدراسة كانوا يعانون بالفعل من مرض مزمن، موجود مسبقا. ولعل أكثر ما يثير الدهشة هو أن فيروس "كورونا" الفتاك يصيب الذكور بمعدل أكبر من الإناث، حيث أشارت الدراسة إلى أن 68% من المصابين بالفيروس، كانوا ذكورا، في ظل حيرة الباحثين.

ومع ذلك، فإن فريق البحث أدلى بنظرية تقول: "يمكن أن يُعزا انخفاض قابلية الإناث للإصابة بالتهابات فيروسية إلى الحماية من كروموسوم X وهرمونات الجنس، التي تلعب دورا مهما في المناعة الفطرية والتكيفية".

وقال الباحثون إن النتيجة الرئيسية هي أن الرجال الأكبر سنا، الذين يعانون من حالات مرضية موجودة بالفعل، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ومؤخرا، ابتكر باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" المرموقة في الولايات المتحدة، خريطة حية ومباشرة لانتشار فيروس "كورونا" حول العالم، حيث أظهرت يوم 30 يناير أن هناك ما مجموعه 8235 حالة مؤكدة من الإصابات بالفيروس، مع 171 حالة وفاة، في وقت كتابة التقرير هذا.

المصدر: إكسبريس