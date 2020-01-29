رجل فقد إبهامه يحصل على "آخر" في جراحة نادرة وغريبة (صورة)

اعتقد إسكافي خسر إبهامه أثناء إصلاح كعب حذاء، أنه لن يتمكّن من العمل مجددا، ولكن جراحة غريبة من نوعها ضمنت حفاظه على عمله، حيث استُبدل إبهامه المقطوع بإصبع قدمه الكبيرة.

وفي ضوء الحادثة، قال ديفيد لي: "على الفور عرفت كم كان الوضع سيئا، وكنت قلقا من أنني لن أتمكن من إصلاح الأحذية مرة أخرى. بكيت كثيرا عندما فكرت في الأمر، كما أعتقد أنني كنت سأفقد متجري أيضا".

In rare surgery, hospital swaps man's lost thumb for a big toe https://t.co/4bK3RMLkPWpic.twitter.com/gQdrThvmyv — Live Science (@LiveScience) January 28, 2020

ولكن بعد إحالته إلى مستشفى "Royal Derby" في ديربي، إنجلترا، علم لي أنه يمكن استبدال إبهامه عبر عملية نادرة تسمى "إعادة الترميم من الإصبع إلى الإبهام".

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وقال جيل أروزميث، أحد جراحي اليد الذين أجروا عملية لي: "هناك العديد من الطرق المختلفة لإعادة ترميم الإبهام، ولكن استخدام إصبع القدم الكبيرة يقدم أفضل الفوائد الوظيفية والتجميلية، لأنه يشبه الإبهام في اليد".

وتعد أصابع القدم بديلا مثاليا تقريبا لأصابع اليد، لأنها تتشارك بنية مماثلة ومجموعة من الحركات، وكذلك البشرة الحساسة والأظافر، وفقا لتقرير صدر عام 2010 في مجلة Hand and Microsurgery.

وتتسبب إزالة إصبع القدم الكبيرة في تشوه واضح في قدم المتبرع، ويمكن أن تقلل من قدرة المريض على الحركة أثناء السير. ولكن بشكل عام، يستمر المرضى في المشي بشكل طبيعي بعد العملية. وفي النهاية، فإن الإجراء الغريب يستحق المخاطرة، وفقا لتقرير عام 2010.

وخضع لي للعملية بعد 5 أيام من الحادث، واستغرقت 10 ساعات لإكمالها. وقضى أشهرا من العلاج التأهيلي لاستعادة وظيفة يده وقوة قبضته إلى مستوياتها الطبيعية.

المصدر: لايف ساينس