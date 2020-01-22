روسيا تعد لقاحا ضد الفيروس الصيني التاجي خلال 6 أشهر

أعلن نائب مدير التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة الروسية، غرمان شيبولين، أن روسيا جاهزة في غضون 6 أشهر لإعداد اللقاح ضد الفيروس التاجي الذي اكتشف العام الماضي في الصين.

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وقال إن وضع اللقاح سيستغرق 3 أشهر. أما اختباراته فيلزمها 3 أشهر أخرى. ولا تعد عملية وضع اللقاح أمرا صعبا للأطباء، مع ذلك فإنها بحاجة إلى تخصيص أموال طائلة.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن، شيبولين، قوله:" ليس من الصعب إنتاج اللقاح لأن الفيروس ثابت ولا يتعرض لتغييرات. وقد جمعنا 16 تسلسلا للنواة لا يختلف بعضها عن الآخر، على الرغم من أن المشكلة الرئيسية لفيروسات RNA تنحصر في تعرضها لتعديلات. لذلك من غير المستبعد ألا يؤثر اللقاح على بعض السلالات التي تتفشى وسط البشر.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت يوم 21 يناير بمصرع 9 أشخاص مصابين بفيروس "كورونا" للالتهاب الرئوي الفتاك. وقد خرج الفيروس عن حدود الصين حيث سجلت حالات الإصابة به في تايلاند وأستراليا والولايات المتحدة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا