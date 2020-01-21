شابة "تبدو عجوزا" تحصل على "وجه جديد" ينقذ حياتها (صور)

تمكّن أطباء من منح فتاة عمرها 15 عاما تعاني من حالة نادرة تجعلها تبدو أكبر سنا بعشرات السنين، وجها جديدا.

وتعرضت الشابة، التي تستخدم الاسم المستعار شياو فنغ، للسخرية بلا رحمة بسبب شكلها الناجم عن حالة "الشيخوخة المبكرة"، وهي متلازمة وراثية تؤثر على واحد فقط من بين كل 8 ملايين طفل.

Girl, 15, bullied for looking decades older due to rare condition gets new face https://t.co/6NqWxrm7cdpic.twitter.com/2uOsQral34 — Daily Mirror (@DailyMirror) January 21, 2020

وكانت شياو، من مقاطعة هايشان الصينية، مدركة لحالتها لدرجة أنها لم تجرؤ على التقاط صورة سيلفي.

Girl, 15, who was bullied at school for looking decades older due to a rare condition gets a 'new face' https://t.co/X7TAPXI4rJ — Daily Mail Online (@MailOnline) January 20, 2020

وتمكنت الشابة شياو من إجراء عملية "تغيير الحياة"، بعد دفع تكلفتها من متبرعين، حتى تبدو مثل أقرانها. واستمرت العملية (قيمتها 56 ألف جنيه إسترليني) 7 ساعات ونصف الساعة، وكُشف عن النتائج أمام الجمهور يوم أمس الاثنين 20 يناير.

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وأزال الجراحون 7 سم من الجلد الزائد، وأعادوا تشكيل الأنف والحاجبين والفم. وقالت الدكتورة شي لينغزي، رئيسة مستشفى "شنيانغ سانلاين" لجراحة التجميل، إنها أعطت الفتاة خصما بلغ 70% من تكلفة عملها، بعد أن تبرع غرباء بأكثر من 20 ألف جنيه إسترليني من أجلها.

وأضافت أن شياو انفجرت في البكاء، عندما رأت نفسها للمرة الأولى، في حدث علني.

وبدأت بشرة شياو بالترهل عندما بلغت عامها الأول، وأصبح الوضع أسوأ بشكل تدريجي مع تقدمها في العمر.

وقبل إجراء العملية الجراحية، لم يكن لدى الشابة أي أصدقاء، وبعد تخرجها من المدرسة الإعدادية قررت البقاء في المنزل لأنها كانت خائفة من مقابلة أشخاص جدد.

وقالت شياو: "عمري 15 عاما، لكن لديّ وجها يبلغ من العمر 60 عاما. كم أتطلع لأبدو طالبة في المدرسة الثانوية".

المصدر: ميرور