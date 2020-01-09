 
مباشر
عاجل
لافروف: خرق واشنطن للقانون الدولي سيؤدي إلى عواقب خطيرة

قاضية أمريكية تتعافى من السرطان بعمر 86 عاما

الصحة

قاضية أمريكية تتعافى من السرطان بعمر 86 عاما
Sputnik Igor Mikhalev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1eb

أعلنت قاضية المحكمة الأمريكية العليا، بيدر غينسبورغ، البالغة من العمر 86 عاما أنها تعافت للمرة الأخيرة من مرض السرطان.

يذكر أن صحة القاضية المذكورة تعتبر أمرا هاما في الحياة السياسية الأمريكية، لأن المحكمة العليا التي تضم 9 قضاة تؤثرعلى شتى مجالات السياسة في الولايات المتحدة حيث يمتلك الحزب الجمهوري أغلبية في المحكمة العليا. أما الحزب الديمقراطي فلديه أقلية، بمن فيهم القاضية، بيدر غينسبورغ، و3 قضاة آخرون تجاوز سنهم 70 عاما.

إقرأ المزيد
وسيلة بسيطة للوقاية من السرطان
وسيلة بسيطة للوقاية من السرطان

وفي حال استقالة أحدهم يحق للرئيس الأمريكي أن يعين قاضيا جمهوريا، ما يعزز الأغلبية الجمهورية في عضوية المحكمة.

وأعلنت غينسبورغ قائلة :" أنا تحررت تماما من السرطان ولم يسجل أي أثر للأورام الخبيثة في جسمي".

جدير بالذكر أن، بيدر غينسبورغ، أصيبت عام 1999 بمرض سرطان القولون وخضعت للعلاج الكيميائي وعملية جراحية، ثم أجريت لها عام 2009 عملية جراحية أخرى بعد إصابتها بسرطان البنكرياس. واكتشف لديها عام 2018 مرض سرطان الرئة. وأعلنت أنها تعرضت للعلاج الإشعاعي لمدة 3 أسابيع.

بينما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن، غينسبورغ، لم تغب عن جلسات المحكمة العليا خلال تلك الفترة إلا بضع مرات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علاقة مثيرة بين صدام حسين والقاعدة العسكرية التي قصفتها إيران في العراق