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وسيلة بسيطة للوقاية من السرطان

الصحة

وسيلة بسيطة للوقاية من السرطان
Globallookpress Manuel Ringlstetter/http://imagebroker.com/#/search/
التمارين البدنية تخفض خطر تطور الأورام الخبيثة
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اكتشف خبراء المعهد الوطني للسرطان وكلية تشان للصحة العامة في الولايات المتحدة، أن التمارين البدنية تساعد على تخفيض خطر تطور سبعة أنواع من الأورام الخبيثة.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الخبراء أجروا دراسة اشترك فيها 750 ألف مريض خضعوا لفحوص طبية للكشف عن 15 نوعا من السرطان. واتضح للباحثين، أن التمارين البدنية المعتدلة الشدة (7.5-15 ساعة في الأسبوع) تكفي لتخفيض خطر تطور سبعة أنواع من الأورام الخبيثة.

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وقد اتضح للخبراء أن النشاط البدني يخفض خطر تطور سرطان القولون لدى الرجال بنسبة 8% و14% عند ممارسة التمارين البدنية المعتدلة 7.5 ساعة و15 ساعة في الأسبوع على التوالي. وتخفض التمارين البدنية خطر تطور سرطان الثدي لدى النساء بنسبة 6-10% وسرطان بطانة الرحم بنسبة 10-18%، وسرطان الكلى بنسبة 11-17% وسرطان الجلد بنسبة 14-19% وسرطان الكبد بنسبة 18-27%، واللمفومة الأهودجكينة بنسبة 11-18%، عند ممارسة التمارين البدنية.

المصدر: لينتا. رو

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