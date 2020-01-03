كيف تتخلص بسرعة من الكرش الكبيرة

كشف خبير الرياضة الألماني والكاتب مايكل ديسبيل، عن طريقة للتخلص بسرعة من البطن الكبيرة(الكرش).

ونقلت مجلة Focus الأسبوعية، عنه القول، إن صيغة "2 + 2 + 4"، يمكنها أن تساعد المرء في فقدان ما يصل إلى خمسة سنتيمترات في وسط الخصر خلال بضعة أسابيع.

ووفقا لهذه الطريقة، يجب أن يلجأ الشخص إلى تدريب القلب لمدة يومين في الأسبوع، على سبيل المثال عن طريق الركض والسباحة أو ركوب الدراجات، وفي اليومين الأخرين - إلى تمارين القوة.

ويرى الخبير، أنه من المهم جدا في هذه الأيام الأربعة، الالتزام بنظام تغذية سليم، وفي الأيام الثلاثة المتبقية يمكن الارتخاء وتناول الأطعمة غير الصحية.

وتم اختبار نظام إنقاص الوزن " 2 + 2 + 4"، على 150 شخصا، وتم الاستنتاج نتيجة ذلك أنه فعال للغاية.

في وقت سابق قام خبراء أمريكيون، بتقييم 35 نوعا من الحمية الغذائية الأكثر شعبية في العالم، واعتبروا حمية البحر المتوسط، الأفضل لعام 2020.

وفي المرتبة الثانية على القائمة جاء نظام DASH الغذائي (dietary approaches to stop hypertension ، النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، والذي يتلخص في الحد من استخدام الملح في الطعام أو شطبه تماما، وكذلك الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر.

المصدر: لينتا رو