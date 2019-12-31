نصف سكان الولايات المتحدة يعانون من السمنة بحلول عام 2030

تكتسب مشكلة السمنة في الولايات المتحدة آفاقا غير مسبوقة. وأفادت وكالة "بلومبرغ" الروسية الأحد 29 ديسمبر بأن 50% من سكان الولايات المتحدة سيواجهون عام 2030 مشكلة الوزن الزائد.

أما 25% من السكان فسيواجهون مشكلة السمنة الشديدة التي تشكل خطورة قصوى على صحتهم.

وقال الخبراء أن سبب ذلك هو ممارسة نمط مستقر من الحياة وتعاطي وجبات تعرضت لمعالجة تكنولوجية حرارية، إذ أن الكثير من الأمريكيين يفتقرون إلى نقص الأموال لشراء وجبات طعام صحية.

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وقال العلماء في جامعتي تكساس ونيويورك إن السمنة تزيد من خطر تدهور الصحة نتيجة الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية. أما السمنة التي تعاني منها النساء الحوامل فيمكن أن تؤثر سلبا على التطور البدني والذهني للرضيع.

وأشار الخبراء أن 40% من الأمريكيين البالغين يعانون في الوقت الراهن من البدانة.

يذكر أن البنتاغون كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أن أفراد البحرية الأمريكية شغلوا المركز الأول ضمن أفراد صنوف القوات المسلحة الأمريكية من حيث تعرضهم للسمنة، مشيرا إلى أن السمنة اكتشفت لدى 22% من الأفراد.

أما صحيفة The New York فقالت إن الأوضاع المتعلقة بالوزن الزائد لدى أفراد القوات المسلحة تتدهور من عام إلى آخر، مشيرة إلى أن مؤشر السمنة ازداد بمقدار 6 أضعاف في البحرية الأمريكية منذ عام 2011. أما بقية صنوف الجيش الأمريكي فازداد فيها المؤشر المذكور ضعفا.

المصدر: تاس